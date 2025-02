Każdy władca kiedyś był dzieckiem

Muzeum Historii Polski, chcąc przybliżyć historię Piastów dzieciom, które nie uczą się jeszcze historii w szkole, zorganizowało cykl przedstawień o pierwszych władcach Polski. Mają one w prosty sposób, dostosowany do dzieci do 10. roku życia, opowiedzieć o rodzinie, która władała krajem przez ponad trzysta lat. Będzie to historia powstaniu państwa ukazująca jego potęgę, ale też trudne momenty, zwroty dziejowe i zwykłe dziecięce sprawy. Dzięki nim dzieci poznają fakty, np: dlaczego Bolesław nosił przydomek Chrobry, czy Bolesław Krzywousty naprawdę miał krzywe usta, i jaka była rola księcia i kobiet na dworze.

Przedstawienia każdorazowo wystawi Teatr Wolandejskiego, który z MHP współpracuje od 2011 roku i do tej poru zrealizował dla placówki ponad 30 spektakli i 10 słuchowisk.

Spektakle pokazujące najważniejsze wydarzenia ze średniowiecznych dziejów Polski mają rozbudzić u najmłodszych zainteresowanie historią oraz uzmysłowić, że pierwsi polscy władcy wywarli wpływ także na losy naszego kraju.

- Z dozą humoru, stawiając na interakcję, w ciekawy sposób chcemy pokazać podstawowe wydarzenia z życia Piastów dzieciom, które nie mają jeszcze historii w szkole. Dla rodziców będzie to przypomnienie tego, czego kiedyś się uczyli. Dla wszystkich to propozycja wspólnego spędzenia czasu, odwiedzenie też naszej czasowej wystawy o Piastach i podziwiania panoramy miasta z tarasu widokowego muzeum - zachęca Gabriela Sierocińska-Dec, szefowa działu edukacji MPH, dodając, że o spektakle upominali się sami widzowie, gdyż „Piastodzieje” to cykl doceniony w 2015 rokiem Złotym Słonecznikiem oraz nagrodą w konkursie „Mazowieckie zdarzenia muzealne - Wierzba”.

Obecnie przedstawienia będą pokazywane w nowej aranżacji z kilkuminutowym wstępem do tematu. Dodatkowo po spektaklu uczestnicy otrzymają kartę z zadaniami nawiązującymi do poruszanych w przedstawieniu tematów do samodzielnego wykonania w domu.

Cały cykl rozpocznie spektakl o małym Mieszku I, który już 23 lutego można będzie obejrzeć w sali kinowej na Cytadeli. Kolejny 23 marca będzie poświęcony Bolesławowi Chrobremu, ten 27 kwietnia - Kazimierzowi Odnowicielowi, a ostatni przed wakacjami 25 maja - Bolesławowi Śmiałemu. Wstęp jest biletowany.

Spektakle towarzyszą wystawie „1025. Narodziny Królestwa” upamiętniającą 1000. rocznicę koronacji pierwszego króla Polski, która jest dostępna na Cytadeli do 29 czerwca. Jest ona pod patronatem „Gościa Niedzielnego”.

Muzeum Historii Polski ufundowało dla naszych Czytelników 10 podwójnych zaproszeń na zwiedzanie ekspozycji.

Otrzymają je nadawcy 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., 8.,9. i 10. e-maila, wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Narodziny królestwa” oraz z podaniem imienia i nazwiska.

