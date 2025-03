Abp Galbas: Diabeł przychodzi do nas wydeptaną ścieżką

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wierni archidiecezji warszawskiej usłyszeli poruszające słowa metropolity abp. Adriana Galbasa. W liście pasterskim, odczytanym w kościołach, hierarcha zachęca do refleksji, pokuty i odnowy duchowej. Arcybiskup Galbas położył szczególny nacisk na rolę słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina. Podkreślił, że jest ono blisko nas, "na wyciągnięcie dłoni", stanowiąc źródło siły i inspiracji w zmaganiu z codziennymi trudnościami. Zachęcił wiernych do intensywnej lektury Pisma Świętego, medytacji nad jego treścią oraz do uczestnictwa w wielkopostnych rekolekcjach i misjach ludowych.

"Bardzo serdecznie zapraszam też do codziennej, osobistej medytacji Słowa Bożego. Jestem pewien, że stać na to każdego, nawet najbardziej zajętego człowieka, choćby przez kilka minut dziennie, zgodnie z powiedzeniem, że jeśli ci na czymś zależy, zawsze znajdziesz sposób, aby to zrobić, a jeśli ci na czymś nie zależy, zawsze znajdziesz wymówkę, by tego nie zrobić. Usłyszana dziś Ewangelia (por. Łk 4,1-13) jest piękną katechezą o skuteczności Słowa Bożego. To ono przecież jest narzędziem, za pomocą którego Chrystus skutecznie walczy ze złym duchem" - napisał metropolita warszawski.

Nawiązując do ewangelicznego opisu kuszenia Jezusa na pustyni, abp Galbas zwrócił uwagę na aktualność tych samych pokus w naszym współczesnym świecie. Materializm, pogoń za łatwym sukcesem i pycha to wyzwania, z którymi każdy z nas musi się zmierzyć. Hierarcha wskazał, że orężem w tej walce jest słowo Boże, które pozwala nam odróżnić dobro od zła i dokonywać właściwych wyborów.

"(...) diabeł przychodzi do nas wydeptaną ścieżką. Czuwajmy więc, nie otwierajmy mu dodatkowo furtki naszego serca i nie ułatwiajmy mu pracy. Zwycięstwo jest możliwe. Orężem jest Słowo Boże. Ono pomoże nam dobrze rozróżnić i powiedzieć szatanowi: »idź precz«, a Chrystusowi »Ty jesteś Panem«. Nigdy odwrotnie. Słowo Boże pozwoli nam także rozłożyć przed naszym Panem już nie pierwociny płodów ziemi, o czym usłyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu (por. Pwt 26,4-10), ale ofiarować Mu siebie samych; całe nasze życie. Słowo Boże bardzo nas wewnętrznie uporządkuje" - podpowiada abp Galbas.

W kontekście Roku Jubileuszowego metropolita warszawski podkreślił znaczenie pojednania - z Bogiem, bliźnimi i samym sobą. Zachęcił wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także do budowania relacji opartych na miłości i przebaczeniu. Zaprosił także wiernych do pielgrzymowania do archikatedry warszawskiej i modlitwy przed krzyżem Baryczków, symbolem nadziei i ocalenia. Przypomniał, że ten pięciowiekowy znak wiary był świadkiem wielu trudnych momentów w historii Warszawy, a modlitwa przed nim przynosiła pocieszenie i siłę w chwilach zwątpienia.

"Nawiedzajmy ten krzyż przez cały Wielki Post, a potem szczególnie czternastego dnia każdego miesiąca Roku Jubileuszowego. Wiele na tym skorzystamy, a przede wszystkim uwielbimy naszego Ukrzyżowanego Pana" - zachęcił abp Galbas.