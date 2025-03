Fundacja Teatru Exit zaprasza na premierowy pokaz filmu dokumentalnego "Exit, czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli", który odbędzie się 13 marca o godzinie 19 na Scenie Stygmat w Warszawie (plac Grzybowski 3/5).

Teatr Exit to przestrzeń, w której spotykają się dwa światy - osoby z deficytami: cierpiące na czterokończynowe porażenie mózgowe, niewidome, niepełnosprawne intelektualnie oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe przestrzenie łączy wspólna pasja - teatr i muzyka. Nie chcemy skandalu czy szyderstwa, chcemy spotkania i relacji. Pragniemy dawać przykład ludziom cierpiącym, nieść im nadzieję i siłę do życia. Osobom zdrowym zaś pokazać piękno wynikające z dzielenia się i pomagania innym.

Film jest zapisem ostatniej trasy Teatru Exit, w którą zaangażowane zostały osoby w kryzysie bezdomności. Wspierały one zespół w obsłudze technicznej, a także stały się asystentami aktorów z niepełnosprawnościami. Dokument ukazuje niezwykłą wymianę doświadczeń między wszystkimi uczestnikami projektu. Osoby bezdomne, zaproszone do udziału w projekcie, nie tylko pomagały w opiece nad aktorami, ale stały się integralną częścią procesu twórczego.

Film to nie tylko zapis trasy teatralnej, ale przede wszystkim eksperyment społeczny, którego celem była pomoc osobom bezdomnym w powrocie do życia społecznego. Twórcy filmu starają się zrozumieć, czym jest kryzys bezdomności, jak do niego dochodzi i w jaki sposób można się z niego wydostać.

"Exit, czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli" to film, który zachęca do społecznej dyskusji o problemie bezdomności, jego przyczynach, skutkach i możliwościach wsparcia dla osób nim dotkniętych. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami, artystami oraz zaproszonymi gośćmi, które poprowadzi Katarzyna Supeł-Zaboklicka, dziennikarka radiowa i telewizyjna.

Wstęp na pokaz jest wolny, ale obowiązuje rejestracja. Szczegóły dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie internetowej Teatru Exit.

Teatr Exit to grupa teatralna, w której spotykają się osoby z niepełnosprawnościami i artyści o uznanym dorobku. Łączy ich wspólna pasja - teatr i muzyka. Teatr Exit to przestrzeń, w której sztuka staje się mostem łączącym różne światy i daje szansę na zmianę.

Fundacja Teatru Exit (do niedawna Fundacja Budzenie Pasji) istnieje od 2015 r. i początkowo realizowała widowiska historyczne, warsztaty i spektakle teatralne (w tym edukacyjne), a obecnie prowadzi głównie projekty wspierające środowisko osób niepełnosprawnych. Współpracuje od lat z wieloma instytucjami kultury oraz administracji publicznej na terenie całego kraju. Szczególne miejsce w działalności fundacji zajmuje obecnie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowana poprzez Teatr Exit.