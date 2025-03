Po prostu uwielbiam

Według o. Tomasza Nowaka OP i Angeliki Orzechowskiej, autorów wprowadzenia do książki "Uwielbiam. 150 powodów, by uwielbiać Boga", część wierzących nie ma osobistego doświadczenia Boga, nie czuło Jego działania w swoim życiu. Trudno nam wtedy chwalić Boga, bo nie wiemy, kim On jest i co dla nas znaczy. Autorzy książki, kaznodzieja i psycholog, podkreślają, że takie trwanie w Bożej obecności jest darem i łaską, do której Bóg nas zaprasza. Aby doświadczyć uwielbienia, potrzebujemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego i pozwolić Mu prowadzić nas.

W książce "Uwielbiam. 150 powodów, by uwielbiać Boga" świadectwami dzielą się osoby należące do ponad dwudziestu wspólnot, w tym działających w Warszawie. Katarzyna Żwirełło opowiada o tym, jak Jezus puka do drzwi naszego serca i jak ważne jest, abyśmy otworzyli je od środka. „Czasami wystarczy delikatnie je uchylić, by wpuścić światłość do ciemnego wnętrza” – radzi.

Zbiór 150 autentycznych świadectw ludzi, którzy doświadczyli działania Ducha Świętego w swoim życiu – od cudownych uzdrowień, przez przemiany życia, po odnalezienie sensu w codziennych sytuacjach – to zaproszenie w podróż w głąb ludzkiego serca, gdzie spotyka się Bóg i człowiek. „W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia” – czytamy w Księdze Tobiasza. 149 kolejnych inspirujących cytatów z Pisma św. odnajdziemy na 400 stronach pięknego wydawnictwa Stacji7. Karty pracy, pomocne w praktykowaniu modlitwy uwielbienia, zostały przygotowane przez ks. Adriana Chojnickiego, duszpasterza i katechetę.

Okazją do uwielbiania Boga może być dostrzeżenie piękna natury wokół siebie, dobre słowo, które usłyszymy, ale też doświadczenie trudności czy poczucie lekkości serca po modlitwie. Autorzy wymieniają 150 takich powodów, ale zostawiają miejsce na dopisanie własnych pomysłów. "Uwielbiam" może więc stanowić cenne uzupełnienie duchowych przygotowań do Wielkiego Postu, zachęcając do głębszej relacji z Bogiem i refleksji nad naszym życiem w świetle wiary. Po to, by przed Wielkanocą wyostrzyć sobie duchowy wzrok i przywrócić wszystkiemu właściwe proporcje.

Wydawnictwo Stacja7 ufundowało dla Czytelników 3 egz. książki. Otrzymają je nadawcy 5., 10. i 15. e-maila, wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Uwielbiam” oraz z podaniem danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w "Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.