Za dzieci poczęte

Tydzień modlitwy jest on odpowiedzią na rosnący atak na życie nienarodzonych oraz sumienia lekarzy i pracowników służby zdrowia.

- Odbywa się to przez promowanie tzw. przesłanki psychiatrycznej, która staje się furtką do aborcji na żądanie, ograniczanie klauzuli sumienia dla pracowników medycznych, wprowadzanie tabletki „dzień po” dla nastolatków czy przez kary finansowe dla szpitali odmawiających aborcji. Potrzebny jest zdecydowany opór, ale i modlitwa, by odwrócić ten trend i by nikt nie był karany za wierność wartości życiu - mówi Marcin Nowak, koordynator Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia i członek Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Formuła Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia polega na modleniu się każdego dnia w intencji szczegółowej, przyzywając wstawiennictwa wybranego świętego lub błogosławionego.

Modlitwie pierwszego dnia towarzyszy prośba o przyjęcie postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa i o ugruntowanie w miłości oblubieńczej małżonków; drugiego - o jedność i solidarność Polaków w sprawie pełnej prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci; trzeciego - o nowe powołania do ruchu obrony życia; czwartemu - o postawę miłości obrońców życia do protagonistów kultury śmierci; piątemu - o głębsze odczytanie przez obrońców życia powołania do służby człowiekowi; szóstemu - o rozwój nowych form wsparcia rodzin opiekujących się dorosłymi z niepełnosprawnościami, niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania, a siódmemu - o zachowanie klauzuli sumienia i godne warunki pracy dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i dyrektorów placówek ochrony zdrowia.

Poszczególnym dniom modlitewnej sztafety patronują odpowiednio: św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. o. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Stefan Wyszyński, bł. rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów, bł. Hanna Chrzanowska oraz służebnica Boża Stanisława Leszczyńska.

Tydzień zwieńczy uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca.

O. Samuel Karwacki OSPPE, krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, mieszkający w stołecznym klasztorze paulinów, zachęca, by w roku jubileuszowym, który jest czasem szczególnej łaski i wdzięczności za dar życia, podjąć na przykład tego dnia wielkie dzieło obrony tych, którzy sami nie mogą się bronić.

- Zapraszamy wszystkich wiernych w Polsce do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, modlitwy wstawienniczej za jedno zagrożone dziecko, którego imię zna tylko Bóg. Każdy z nas może stać się duchowym obrońcą dziecka nienarodzonego i przyczynić się do uratowania życia. To wielkie dzieło, które nie wymaga ani siły fizycznej, ani środków materialnych. Wymaga jedynie otwartego serca i wierności modlitwie - zaprasza paulin.

Zobowiązanie duchowej adopcji trwa dziewięć miesięcy, tyle ile ciąża u kobiety. Polega na odmówieniu każdego dnia krótkiej modlitwy i dziesiątki Różańca w intencji maluszka zagrożonego zabiciem oraz o mądrość dla jego rodziców. Podejmujący ją modli się za dziecko, którego życia zna jedynie Bóg. Nie wybiera się płci, koloru skóry czy narodowości, choć zdarza się, że po czasie można domniemywać, dla kogo dar modlitwy został przeznaczony. Mówią o tym świadectwa nadsyłane do Ruchu Krzewienie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

„Pierwszą adopcję duchową podjęłam w czasie rekolekcji oazowych 30 lipca 2006 roku. Nie spodziewałam się, że ta modlitwa zdziała tyle dobra. Codzienne w drodze do szkoły odmawiałam dziesiątkę Różańca i rozmyślałam w świetle tajemnic, co dzisiaj przyniesie mi dzień. Pewnego dnia spotkałam swoją koleżankę ze szkoły podstawowej. Okazało się, że jest w ciąży. Nie mogłam w to uwierzyć - siedemnastolatka w ciąży! Kilka tygodni temu spotkałam ją ponownie. Była ze swoim małym synkiem i jego ojcem. Dzieciątko urodziło się w dniu, w którym ja zakończyłam swoją pierwszą adopcję! W głębi duszy wiem, że to nie był przypadek. Tu zadziałał sam Bóg! Cieszę się, że jestem mamusią duchową tego dzieciątka. Teraz całkowicie wierzę w moc tej modlitwy” - czytam w jednym z wielu wpisów opasłej księgi.

Fakultatywnie przy duchowej adopcji można podjąć dodatkową praktykę religijną, np. Komunię św., post, pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym czy chorym. Bardzo cennym zobowiązaniem jest pozyskiwanie nowych zwolenników działa czy apostolstwo w obronie życia.

Codziennym przypomnieniem o wypełnieniu dzieła może być instalacja bezpłatnej aplikacji na telefon „Adoptuj życie” opracowana przez Fundację Małych Stópek. To nowoczesny i prosty sposób poszerzania świadomość o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem, który także wzmacnia więź między modlącym się, a dzieckiem poprzez unaocznienie, jak ono wgląda w danym dniu ciąży i wysyłane spersonalizowane wiadomości. Można na niej posłuchać bicia serca dziecka czy obejrzeć zdjęcia USG.

W sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia dzieło duchowej adopcji można podjąć uroczyście 25 marca. O 17.15 zaplanowano modlitwę ekspiacyjną, a o 18.00 Mszę św. ze złożeniem przyrzeczeń.

Zobowiązanie mogą złożyć również dzieci pod opieką dorosłych, a w zaciszu własnych domów - osoby niemobilne.