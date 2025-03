Pogrzeb o. Schulza 27 marca

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 27 marca o godz. 11 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa w intencji zmarłego, która rozpocznie się o godz. 10.15. Po Eucharystii przejdzie procesja od IV bramy Cmentarza Powązkowskiego, do grobowca jezuitów.

O. Adam Schulz SJ zmarł 21 marca przed godz. 23 w infirmerii Kolegium Jezuitów w Gdyni, w 74. roku życia, 54. roku powołania zakonnego i 46. roku kapłaństwa. Był pierwszym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2003 oraz przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Choć urodził się w Gdańsku i posługiwał w Polsce i USA, jego życie było mocno związane z Warszawą. To w stolicy odbył studia teologiczne w latach 1975-1978 i 31 lipca 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Bronisława Dąbrowskiego. W latach 1981-1985 posługiwał studentom Akademii Teologii Katolickiej, gdzie studiował katechetykę. Po studiach w Kalifornii w latach 1985-1986 powrócił do Warszawy, gdzie został mianowany asystentem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) w Polsce, a także angażował się w dawanie ćwiczeń duchowych.

2 lutego 1988 roku złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną na ręce o. Stanisława Opieli SJ. 16 czerwca 1990 roku został mianowany rektorem Kolegium Jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Był też członkiem Konsulty Prowincji (1990-1997).

Pracował w Radzie Ruchów Katolickich, najpierw jako sekretarz, a następnie przewodniczący. W 1998 roku Konferencja Episkopatu Polski mianowała go dyrektorem biura informacji i pierwszym rzecznikiem episkopatu Polski. Stanowisko to piastował do 2004 roku.

W latach 2005-2011 był przełożonym wspólnoty przy ul. Świętojańskiej w Warszawie i rektorem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, a także wicedziekanem dekanatu staromiejskiego. W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej założył w 2006 roku Centrum Duchowości Świeckich.

Od 2011 roku był członkiem wspólnoty jezuitów przy parafii św. Szczepana na Mokotowie, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej.

W latach 1998-2000 i 2003-2011 wykładał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.