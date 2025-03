Z orężem niezwyciężonym

Modlitwie będą patronować trzej Polacy wyniesieni do chwały nieba, którzy pałali wielką miłością do ojczyzny: św. Jan Paweł II, św. Faustyna Kowalska i bł. Bronisław Markiewicz, kapłan, założyciel Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

- Cała trójka była zgodna w jednym: odnowienie społeczne narodu następuje przy odnowieniu moralnym. Dlatego zapraszam do Nowenny Pompejańskiej, bo to modlitwa nie do odparcia - mówi ks. Mateusz Szerszeń CSMA, redaktor naczelny miesięcznika "Któż jak Bóg", którego siedziba mieści się w Markach pod Warszawą.

Inicjatywie przyświecają słowa ks. Markiewicza: "Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich mistrzów (...). Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża".

- To proroctwo swoje dopełnienie znalazło 70 lat później, gdy na tronie Piotrowym zasiadł nasz rodak św. Jan Paweł II. To on pocieszał nasz naród, kiedy przeżywaliśmy bardzo trudne czasy - mówi ks. Szerszeń, zaznaczając, że inicjatywa nie ma charakteru politycznego.

- Wierzymy bowiem, w ślad za naszym ojcem założycielem, że przemiana duchowa w naszej ojczyźnie rozpocząć się musi od nas samych - od naszego nawrócenia, od naszej powściągliwości i pracy - dodaje.

Nowenna Pompejańska za Ojczyznę: zaprasza Rafał Patyra!

Któż jak Bóg

Do udziału w Nowennie Pompejańskiej za ojczyznę włączyli się m.in. dziennikarze Rafał Patyra i Karol Gnat oraz aktor Michał Chorosiński czy muzyk Jan Pospieszalski.

- Zachęcam do modlitwy za ojczyznę orężem, które nigdy nie zawodzi, które prowadzi ku zwycięstwu. Będziemy modlić się w intencji Polski i Polaków, i ich mądrych wyborów życiowych, w intencji polskiej młodzieży i dzieci - zapowiada R. Patyra.

Modlitwa rozpocznie się 26 marca. Potrwa 54 dni. Przez pierwsze 27 będzie miała charakter błagalny, a przez kolejne 27 - dziękczynny. Polega na odmówieniu każdego dnia wszystkich części Różańca, kończąc je modlitwą do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów.

Nowenna zakończy się 18 maja, w 105. rocznicę urodzin papieża Polaka.