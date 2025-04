Największy z rodu Polaków

Jej przygotowanie poprzedziła solidna i wieloletnia praca przy redagowaniu książek Białego Kruka o polskim papieżu. Jolantę Sosnowską, dziennikarkę i wiceprezes wydawnictwa, która ma koncie kilkadziesiąt publikacji własnych oraz tłumaczeń na język polski i języki obce, do pisania o Janie Pawle II przynaglił kard. Stanisław Nagy. Tak więc na stulecie urodzin papieża powstała czterotomowa biografia „Hetman Chrystusa”, a potem wybór wystąpień „Do moich Rodaków. Św. Jan Paweł Wielki”, którą otwiera pierwszy list do Polaków z 23 października 1978 r., a zamyka datowany 1 kwietnia 2005 r. list z okazji 350. rocznicy cudownej obrony klasztoru jasnogórskiego. Rok temu Biały Kruk wydał z kolei „Świętego proroka” pióra Jolanty Sosnowskiej.

Z okazji 20. rocznicy śmierci papieża wydawnictwo wyselekcjonowało mistrzowskie fotografie Adama Bujaka, by stworzyć unikatową pamiątkę, będącą wyjątkowym dziełem edytorskim. Fotografie zostały pogrupowane w bloki tematyczne, do których teksty przygotowała Jolanta Sosnowska.

– Inspirowana zdjęciami, wiedzą i własnymi przeżyciami przygotowałam 21 esejów, które pokazują wielkość św. Jana Pawła II w tyluż właśnie aspektach. Przeciwstawiam się bowiem stanowczo umniejszaniu roli papieża Polaka przez nagonkę przypuszczaną nieustannie w mediach liberalno-lewicowych, w której sączone są wierutne kłamstwa i wredne oszczerstwa – mówi autorka, jednocześnie dodając, że w papieżu ujmuje ją jego odwaga, bezkompromisowość i walka dla Chrystusa o każdego człowieka.

– Był przywódcą religijnym, ale też społecznym. Gdyby nie on, nie wyszlibyśmy z okowów komuny. Arturo Mari powiedział mi kiedyś, że my jako naród bardzo zmieniliśmy się pod wpływem Jana Pawła II. On, przyjeżdżając do Polski co kilka lat, by fotografować Ojca Świętego podczas kolejnych jego pielgrzymek do ojczyzny, widział dokładnie tę różnicę, widział te zachodzące w nas zmiany – to systematyczne podnoszenie się z poddaństwa. Arturo Mari wspominał, że w 1979 r. byliśmy szarzy, smutni, chodziliśmy ze spuszczonymi głowami, a z biegiem lat szarość ta znikała z naszych twarzy i nasze głowy z dumą podnosiły się. Stało się to dzięki św. Janowi Pawłowi II i nie wolno nam o tym zapominać! Jestem przekonana, że Karol Wojtyła powołany był nie tylko do kapłaństwa – on był od razu powołany do papiestwa – mówi Jolanta Sosnowska.

Książka „Największy z rodu Polaków” powstała także na podstawie wielokrotnych prywatnych audiencji Jolanty i Leszka Sosnowskich u papieża Polaka.

– Z perspektywy czasu najbardziej poruszające było dla mnie nasze ostatnie spotkanie pod koniec sierpnia 2004 r. w Castel Gandolfo. Pojechaliśmy tam z mężem i Adamem Bujakiem, by zawieźć Ojcu Świętemu albumowe wydanie jego książki „Wstańcie, chodźmy”, które z fotografiami Adama Bujaka właśnie na dniach ukazało się w naszym wydawnictwie. Wręczyliśmy też Janowi Pawłowi II statuetkę Feniksa – nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, która przyznana mu została za ubiegłoroczne albumowe wydanie jego dzieł przez Białego Kruka, czyli za „Poezje zebrane. Tryptyk rzymski”. Papież był już wtedy bardzo schorowany i cierpiący, a mimo to przyjął nas jako jedynych tego dnia w prywatnym gabinecie letniej rezydencji. Adam Bujak kartkował mu strony i mówił o zamieszczonych w książce zdjęciach, także jeszcze tych z czasów krakowskich. Jan Paweł II bardzo się wzruszył. Na koniec udzielił błogosławieństwa dla naszej rodziny i Białego Kruka, o co szczególnie go poprosiłam. Z trudem hamowałam łzy, a gdy wyszliśmy na korytarz, długo płakałam, dając upust emocjom. Później, gdy przeczytałam notatki Joaquína Navarro-Vallsa z ostatnich miesięcy życia Jana Pawła II, które mówiły o strasznym cierpieniu Ojca Świętego, pozostaję jeszcze bardziej wdzięczna za to ostatnie spotkanie i błogosławieństwo – przyznaje Jolanta Sosnowska.

Dużą rolę odgrywają w książce „Największy z rodu Polaków” fotografie, które podkreślają podziw i szacunek, jakie okazywano Janowi Pawłowi II podczas jego pontyfikatu. Widać na nich urywki z jego życia, jego serdeczność i naturalność, a także radość i wzruszenie, jakie pojawiały się podczas spotkań z nim na całym świecie u ludzi nie tylko wierzących. Adam Bujak fotografował Karola Wojtyłę od lat 60 ubiegłego wieku, a po wyborze na Stolicę Piotrową towarzyszył mu w licznych podróżach apostolskich; często był też zapraszany na uroczystości do Rzymu. Jego fotografie znalazły się w kilkuset książkach o Janie Pawle II.

– Te fotografie, na których posługa Ojca Świętego została zatrzymana w kadrze, mają wartość świadectwa. Adam Bujak znał Karola Wojtyłę od swych najmłodszych lat, mieszkał zresztą w Krakowie niedaleko ul. Tynieckiej. Biały Kruk też znajduje się na terenie tej samej dębnickiej parafii, do której należał przyszły papież, chodzimy do tego samego kościoła, co on niegdyś. Choć Jana Pawła II nie ma już z nami na ziemi od 20 lat, to mocno wierzę w jego moc wstawienniczą. Niejednokrotnie przekonałam się, że pomoc przez niego przychodzi – mówi Jolanta Sosnowska.

Jej najnowsza publikacja przypomina Karola Wojtyłę, jego międzynarodowy, międzypokoleniowy, międzywyznaniowy odbiór, by również potomni mogli przekonać się o wspaniałości św. Jana Pawła II. „Zwykle o wielkości człowieka mówi się dopiero po jego śmierci, ale papież z Wadowic zasłużył na nie już za życia. Po jego śmierci też nie wolno o tym zapominać. Warto poznać bliżej albo przypomnieć sobie, odświeżyć w pamięci, niektóre choćby aspekty tej nadzwyczajnej wielkości. On jest nam wciąż bardzo potrzebny, wprost niezbędny: Polsce i każdemu z nas z osobna” – pisze na pierwszych stronach wydawca.

Tytuł „Największy z rodu Polaków” jest określeniem Jana Pawła II, które powstało już na początku jego pontyfikatu, przyjęło się na lata, a potem było powszechnie używane z dumą w tysiącach miejsc przy różnych okazjach przez wiernych, duchownych, polityków i środki masowego przekazu.

Z okazji 20. rocznicy śmierci papieża Polaka oraz 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego Biały Kruk zaprezentuje swoje nowości, w tym „Pierwsze królestwo. Mocarstwo Bolesława Chrobrego”, podczas jubileuszowej uroczystości, która odbędzie się 4 kwietnia o 18.30 w Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. T. Czackiego 3/5. Spotkanie poprowadzi red. Anna Popek, a wykłady wygłoszą: prof. Wojciech Polak, prof. Wojciech Roszkowski, red. Wojciech Reszczyński, red. Paweł Lisicki oraz red. Jolanta Sosnowska. Program artystyczny „Od koronacji do fascynacji” wykona Jerzy Zelnik. Od godz. 17 rozpocznie się kiermasz książek w rabatowych cenach.

