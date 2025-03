W wigilię Niedzieli Laetare poświęcił go w parafii Matki Bożej Pompejańskiej bp Jacek Grzybowski, który w homilii zauważył, że dokonuje się to w połowie Wielkiego Postu i w trakcie trwającego Roku Jubileuszowego. - Niech ten znak będzie świadectwem naszej wiary, który przez wiele lat będzie stał i przypominał o miejscu ofiary Chrystusa. Gromadzimy się w gronie zwykłych osób, różnych profesji, które chcą naśladować Syna Człowieczego, które zrozumiały, że Jego życie jest kluczem do zrozumienia swojego życia. Krzyż, który stawiamy i adorujemy, oznacza, że tu naprawdę gromadzą się uczniowie Pana - mówił bp Grzybowski.

Przypomniał, że 11 lutego w zeszłym roku poświęcił w kościele oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego. Nawiązał też do oryginalnej bryły świątyni, mówiąc, że wtapia się w styl architektoniczny okolicznych bloków. - Jesteście młodą parafią, jedną z najmłodszych w diecezji warszawsko-praskiej. U was widać świeżość. Do tego nawiązuje projekt "Namalować katolicyzm od nowa", w którym nie chodzi o tworzenie nowego chrześcijaństwa, a przekazywanie treści znanych od lat w nowych formach - mówił.

Nowy krzyż sto blisko wejścia do kościoła. - Będziemy się przed tym krzyżem zatrzymywać, prosząc o wiarę dla całej wspólnoty parafialnej - zadeklarował ks. Roman Kot, proboszcz parafii.

Przy kościele parafii Matki Bożej Pompejańskiej nadal prowadzone są prace budowlane, w tym przy wjeździe do garażu i przy podłączeniu wentylacji.

Granice parafii Matki Bożej Pompejańskiej wyznacza czworobok miedzy Wisłą, al. Kuklińskiego, czyli trasą na most Północny, Modlińską i Kanałem Żerańskim.

Pierwsza Msza św. przy ul. Myśliborskiej 28 odbyła się 4 września 2016 r., pod gołym niebem. 22 października 2016 r. abp Henryk Hoser SAC poświęcił plac, krzyż i kaplicę, która do czasu powstania docelowego kościoła stanowiła tymczasowe miejsce kultu. 7 października 2019 r. bp Romuald Kamiński podpisał dekret erygujący parafię Matki Bożej Pompejańskiej, a 9 października 2021 r. poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła, pochodzący z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Msze św. w nowym kościele są odprawiane od pasterki w 2023 roku. W świątyni są figury: bł. Bartolo Longo, która została poświęcona 8 maja br., w 148. rocznicę cudu w Pompejach, św. Michała Archanioła, poświęcona 4 kwietnia br., oraz św. Józefa. 11 lutego bp Grzybowski poświęcił tu obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Beaty Stankiewicz z Krakowa.

W czerwcu 2024 r. świątynię i plebanię poświęcił bp Kamiński.

Obraz patronki parafii - Matki Bożej Pompejańskiej - wisi wysoko nad tabernakulum.