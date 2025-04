Uroczystość odbyła się w pierwszy piątek miesiąca, kiedy to w placówce dzieci i nauczyciele wspólnie uczestniczą w Eucharystii.

- Zatroskani o wyniki w nauce troszczymy się także o wysokie morale dzieci, które budujemy przez modlitwę przed lekcjami oraz obchodzenie uroczystości połączonych z Eucharystią. W czwartki w kaplicy szkolnej, gdzie mamy relikwie św. Jana Pawła II i bł. rodziny Ulmów, jest adoracja Najświętszego Sakramentu dla rodziców i nauczycieli. Od dziś będziemy mieli relikwie bł. Carla Acutisa i jego ikonę, którą napisała babcia naszej absolwentki – mówił na rozpoczęcie Mszy św. 4 kwietnia ks. Sylwester Jeż, dyrektor szkoły.

Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski. W homilii zachęcał dzieci, by starały się być podobne do bł. Carla Acutisa.

- Nie dlatego, że tak jak on chodzisz w trampkach i jeansach, uprawiasz spoty i znasz się na komputerach. Być do niego podobnym, to znaczy chcieć być świętym. On pokazuje, że świętość to nic trudnego, niezależnie od tego, ile się ma lat - mówił abp Adrian Galbas.

Wskazał, że niezbędne są do tego: porządność, pobożność i pogodność.

- Carlo wiedział, że należy wypełniać swoje obowiązki najlepiej jak się da, a wolny czas przeznaczać na dobre przyjemności. Wiedział, że ludzkie wysiłki nie wystarczą i trzeba się podpiąć pod kogoś, kto ma więcej siły, czyli Jezusa. Dlatego ważna była dla niego Eucharystia, którą nazywał autostradą do nieba. Wiedział też, że Bóg jest blisko człowieka, interesuje się nim, co dawało mu pogodność - tłumaczył abp Galbas, dodając na koniec, że wraz z wprowadzeniem relikwii do kaplicy szkole przybędzie jednego ucznia i nauczyciela jednocześnie.

Wprowadzenie relikwii bł. Carlo Acutisa do kaplicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. P. Skargi

Gość Warszawski

Po Eucharystii w kościele parafii św. Stanisława Męczennika, uroczystość przeniosła się do kaplicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Piotra Skargi. Abp Adrian Galbas poświecił ikonę bł. Carla Acutisa i zainstalował jego relikwie, a uczniowie zawierzyli się błogosławionemu z Włoch.

Zawierzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skarg bł. Carlo Acutisowi

Gość Warszawski

Historia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Piotra Skargi sięga 1 września 1997 roku. Powstała jako wotum na Wielki Jubileusz Roku 2000. Początkowo na 400 m kw uczyło się 340 uczniów, teraz na 5 tys. m kw. naukę pobiera 400 osób. Przez lata szkolę tworzyły liceum ekonomiczne, ogólniak i gimnazjum. Obecnie działająca podstawówka uplasowała się na 7. miejscu w rankingu szkół podstawowych w Warszawie i 11. w Polsce.