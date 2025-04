Piosenkę „Już taki jestem zimny drań” z powodzeniem śpiewał Eugeniusz Bodo i Mieczysław Fogg. Ale czy rzeczywiście można składać wszystko na wrodzone predyspozycje?

- Ukształtowany charakter sprawia, że człowiek ma zdolność realizacji spraw, których naprawdę chce. Bez tej zdolności każda przeszkoda, czy to zewnętrzna, czy wewnętrzna, może zmienić kierunek jego działania. Dobrze ukształtowany charakter sprawia, że człowiek wytrwale podąża zgodnie z obranym kierunkiem, zgodnie z wizją swojego życia - przekonuje s. prof. Judyta Pudełko PDDM, która poprowadzi w czwartek 10 kwietnia kolejne spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”.

Wykład o godz. 19 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Taki już jestem! Czy charakter można kształtować?” wygłosi o. Konrad Małys OSB.

- To będzie dobre przygotowanie do ostatnich dni Wielkiego Postu i celebracji Triduum Paschalnego. A warto dobrze wejść w Wielki Tydzień. Otwiera go Niedziela Palmowa, która ma podwójny charakter. Z jednej strony wskazuje na radość z przybycia Jezusa, a z drugiej na wołania tłumu o ukrzyżowanie Go. Można powiedzieć, że jest to problem każdego z nas, że tacy jesteśmy niestali. Mamy problem z charakterem, załamujemy się, odchodzimy od tego, do czego Bóg nas zaprasza. Odkrywając tę niestałość człowieka, w Wielkim Tygodniu warto otworzyć się na Tego, który jest naszym umocnieniem przez wpatrywanie się miłość Jezusa, Jego konsekwentną i stałą decyzję pełnienia woli Ojca, bez względu na to, co się wydarzy - dodaje s. Pudełko.

Wykład wygłosi doświadczony kierownik duchowy, benedyktyn i rekolekcjonista, który ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie wstąpił do zakonu, gdzie w roku 1990 przyjął pierwsze śluby, a osiem lat później święcenia kapłańskie. O. Konrad Małys prowadził też serie rekolekcji „Kryzys półmetku życia” i rekolekcje dla małżeństw. Jest znawcą i miłośnikiem twórczości Cypriana Kamila Norwida, o którego twórczości prowadzi konferencje.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Jego zapis będzie można odsłuchać na YT Akademii Katolickiej w Warszawie, która jest organizatorem cyklu „Duchowość dla Warszawy”.