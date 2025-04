Diecezjalną Drogę Krzyżową na Bródnie poprowadził bp Romuald Kamiński. Wiodła ona od kościoła parafii św. Włodzimierza do parafii św. Faustyny. Przeszła ul. Rembielińską, Wyszogrodzką i Chodecką skierowała się do ul. Żuromińskiej.

Szli w niej także alumni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz siostry loretanki.

Droga Krzyżowa ulicami Bródna 2025 - cz. 1

Gość Warszawski

Duży drewniany krzyż z relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki nieśli księża i klerycy, koła Żywego Różańca, Caritas, członkowie wspólnot parafialnych oraz matki i ojcowie przy dużym wsparciu żołnierzy Chrystusa.

Drogę Krzyżową poprzedziła Msza św. odprawiona pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego w parafii św. Włodzimierza.

- Przejdziemy ulicami miasta, naszej małej ojczyzny, pomiędzy domostwami, wpatrując się w Jezusa, byśmy stawali się bliżsi Bogu i ludziom - mówił.

Wyraził nadzieję, że większość zgromadzonych dobrze przeżywa kończący się Wielki Post.

- Taka postawa nie jest tylko waszym skarbem. Dobroć rozlewa się na szersze przestrzenie i służy drugiemu człowiekowi. Nasz wysiłek przynosi cześć Bogu i pożytek innym ludziom. Rozumiemy, że warto czynić dobro - mówił bp Kamiński w homilii.

Przypomniał też przykład ks. Jana Sztuki, proboszcza parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, który w czasie II wojny światowej dobrowolnie zgłosił się pojechać z wywożonymi na roboty przymusowe do Niemiec Polakami, zabezpieczając wcześniej opiekę duszpasterską w kościele przy pl. Szembeka.

- To jest jasny przykład, że jeśli widzimy potrzebę i nadarza się okazja, to należy pomagać innym, bo oni też są w drodze do domu Ojca Niebieskiego - nauczał.

Wskazał też, by trudne sytuacje życiowe przynosić Bogu, a podczas drogi złączyć je z intencjami ogólnymi.

- Kiedy pójdziemy Drogą Krzyżową, to przy każdej stacji będzie wymieniana ważna intencja. Zechciejmy się w nie zaangażować w sposób uczuciowy. Módlmy się, by Jezus nas umacniał, a my byśmy umacniali innych - prosił bp Kamiński.

Droga Krzyżowa ulicami Bródna 2025 - cz. 2

Gość Warszawski

Przedmiotem tegorocznych rozważań diecezjalnej Drogi Krzyżowej była cnota nadziei.