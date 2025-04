Już po raz dwudziesty piąty ulicami warszawskiego Żoliborza przeszła Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Krzyż z grobu bł. Jerzego Popiełuszki nieśli przedstawiciele różnych profesji: górnicy, hutnicy, medycy, nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych. Wcześniej wzięli udział w Eucharystii odprawionej pod przewodnictwem ks. Michała Kotowskiego, diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy.

Ks. Kotowski zaznaczył, że Droga Krzyżowa jest dla wiernych szczególną okazją do refleksji nad cierpieniem Chrystusa z miłości do ludzi. To czas wyrażenia wiary i zaniesienia modlitw, aby codzienne troski i trudy ludzkie zostały włączone w zbawczą ofiarę Jezusa.

Homilia nawiązywała także do nauczania św. Jana Pawła II o głębokim związku między światem pracy a krzyżem Chrystusa. Ks. Kotowski przypomniał również o zbliżającej się rocznicy beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, a rozważania Drogi Krzyżowej opierały się w tym roku na jego kazaniach.

Hutnicy podejmują krzyż z grobu bł. Jerzego Popiełuszki. XXV Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Gość Warszawski

Ks. Michał Kotowski cytował słowa księdza Jerzego o trwającym nieustannie procesie nad Chrystusem w osobach Jego braci i sióstr. Podkreślił aktualność przesłania księdza Jerzego o niezłomnej walce o prawdę i wolność, szczególnie w kontekście dzisiejszej rzeczywistości. Zaznaczył, że ludzie pracy, idąc za przykładem Solidarności, mają kontynuować to zmaganie o godność człowieka i godność pracy, o wolność słowa, sumienia i wyznania.

XXV Droga Krzyżowa Ludzi Pracy na Żoliborzu

- Ksiądz Jerzy mówił, że nasze cierpienia, nasze krzyże możemy ciągle łączyć z Chrystusem, bo proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w jego braciach, bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze. Zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniają się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Ksiądz Jerzy mówił także, że nigdy nie można zrezygnować z walki o prawdę i wolność. Słowa te są bardzo aktualne dziś w naszej ojczyźnie. To właśnie ludzie pracy w czasach księdza Jerzego podjęli tę walkę o prawdę i wolność - przypomniał ks. Kotowski.