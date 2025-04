Koncert „Recessit Pastor noster. Śpiewy Wielkiego Tygodnia” odbędzie się w Niedzielę Palmową o 18.30 w jezuickim sanktuarium na Starówce.

Schola Cantorum Beati Vladislai pod kierunkiem Piotra Ulricha zaprezentuje repertuar muzyczny, który daje możliwość zatrzymania się nad najważniejszymi wydarzeniami przed Zmartwychwstaniem Pańskim. Zawiera on śpiewy chorałowe wykonywane według lokalnych wariantów melodycznych, kompozycje wielogłosowe w dawnym stylu oraz tradycyjne polskie pieśni pasyjne, a także krótki komentarz stanowiący merytoryczne wprowadzenie do wykonywanych śpiewów.

Będzie można usłyszeć m.in. „Miserere mei Deus”, „Adoramus Te” czy wreszcie tytułowe „Recessit Pastor noster”, a także pieśni polskie „Płaczcie Anieli” czy „Już Cię żegnam”.

- To utwory opisujące wydarzenia od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, aż po pustkę Wielkiej Soboty, przenikniętą wdzięcznością za zbawczą ofiarę Pana Jezusa. Stanowi doskonałą okazję do duchowego przygotowania przed nadchodzącymi celebracjami liturgicznymi. Można je potraktować jako swego rodzaju mini rekolekcje - rekomenduje Mateusz Rosika z Fundacji Błogosławionego Władysława z Gielniowa, która jest organizatorem koncertu.

Słuchacze będą mieli też możliwość zapoznania się z tłumaczeniami utworów w języku łacińskim dzięki specjalnym broszurom.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął bp Michał Janocha.

Schola zapewni też oprawę muzyczną Eucharystii w Niedzielę Palmową o 7.30 w kościele św. Andrzeja i św. Alberta przy pl. Teatralnym. Będzie ona sprawowana według Missale Romanum sprzed reform Wielkiego Tygodnia papieża Piusa XII. Wcześniej, tj. o godz. 7, muzycy zaśpiewają Gorzkie Żale.

Fundacja Błogosławionego Władysława z Gielniowa jest młodą organizacją pozarządową, zajmującą się przede wszystkim kultywowaniem tradycji w muzyce sakralnej, liturgii oraz chrześcijańskiej kulturze i sztuce. Oprócz tego fundacja prowadzi działania upowszechniające tradycję i zwyczaje liturgiczne Kościoła oraz jego historię i kulturę. W jej ramach działa Schola Cantorum Beati Vladislai, męski zespół śpiewaczy prowadzony pod kierunkiem Piotra Ulricha.