Wielkanoc w sercu

Tegoroczna akcja „Noc konfesjonałów” jest organizowana 15 raz. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na duchowy wymiar świąt Wielkiej Nocy.

- Wielkanoc dotyczy najgłębszych sfer ludzkiej egzystencji. Głównym przesłaniem Wielkanocy jest prawda, że istnieje coś więcej niż życie biologiczne, istnieje nowy sposób istnienia. Jest to nadzieja związana z wiarą. Wielkanoc to jest nowe życie. A całe życie duchowe jest drogą ku doskonałości, a szczytem tej doskonałości jest Chrystus - mówił na konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczną akcję ks. Grzegorz Adamski, koordynator „Nocy konfesjonałów”.

Jedno z jej haseł brzmi „Prawdziwa Wielkanoc zaczyna się w sercu”.

Do tegorocznego wydania „Nocy konfesjonałów” zapisało się ponad 125 kościołów, najwięcej w diecezji sosnowieckiej i szczecińsko-kamieńskiej. By można było do niej oficjalnie przystąpić należy zorganizować spowiedź w Wielkim Tygodniu, co najmniej do północy. Szczytowym momentem akcji jest spowiedź w Wielki Piątek.

W Warszawie można wyspowiadać się:

- w sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) w Wielką Środę,

- w parafia św. Maksymiliana Kolbego (ul. Rzymowskiego 35) w Wielką Środę,

- w parafii św. Łukasza Ewangelisty ( ul. Górczewska 176) w Wielki Czwartek,

- w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (ul. Żytnia 1) w Wielki Piątek,

- w parafii bł. Edmunda Bojanowskiego (ul. Kokosowa 12) w Wielki Piątek,

- w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia (ul. św. Bonifacego 9) w Wielki Piątek i dodatkowo w Wielką Sobotę do godz. 17.

- w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (ul. Wojciechowskiego 32) w Wielki Piątek,

- w parafii św. Alojzego Orione (ul. Lindleya 12) w Wielki Piątek.

Wyspowiadać się też można w Pruszkowie w parafii św. Edwarda Wyznawcy w Wielki Czwartek i w parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Mysiadle w Wielki Piątek.

Miejsca spowiedzi nocnej są aktualizowane na bieżąco na stronie http://nockonfesjonalow.pl.