Koncert ,,Wielkanocna chwała - Vivaldi i Mozart” odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17 w parafii Miłosierdzia Bożego na Saskiej Kępie. Wystąpią chór Sonus lnnumerabiles z XlV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie przy akompaniamencie Warszawskiej Orkiestry Międzypokoleniowej oraz wybitni soliści związani na co dzień z Teatrem Wielkim - Operą Narodową oraz Filharmonią Narodową. Nad wykonaniem będzie czuwał maestro Artur Backiel, dyrygent, organista i znakomity chórmistrz.

Chór tworzą miłośnicy muzyki klasycznej, amatorzy, którzy pod okiem doświadczonych muzyków podjęli się wyzwania wykonania utworów Vivaldiego i Mozarta. Ich pasja i zaangażowanie pozwalają im mierzyć się z dziełami, które wymagają dużej precyzji i wrażliwości. Orkiestra składająca się z profesjonalnych muzyków zapewnia wyjątkową jakość wykonania i doskonałą współpracę między artystami.

„Gloria” jest lirycznym dziełem Antonio Vivaldiego, które powstało około 1715 roku. To wieloczęściowa aranżacja hymnu „Gloria in excelsis Deo”, czyli kluczowej pieśni Mszy Świętej, rozpisana na orkiestrę, chór oraz solistki. Otwierający je utwór stał się muzycznym ucieleśnieniem Bożej chwały z dynamicznymi przeskokami oktaw, błyskawicznymi wariacjami trąbki i mocnymi akcentami chóru. Całe dzieło to pełne pasji oddanie chwały Bogu w muzycznej formie.

„Msza wróbla” Mozarta to właściwie Missa Brevis KV220. Swój przydomek zawdzięcza charakterystycznym figurom skrzypcowym w szybkiej partii „Sanctus” oraz „Hosanna”. Mozart skomponował ją podczas swojej wieloletniej pracy dla katedry w Salzburgu. Zgodnie z zamówieniem dzieło jest krótkie, ale niesie ze sobą potężny ładunek duchowy i emocjonalny, pomagając słuchaczowi przeżyć Mszę św.

„Wiosna” Antonio Vivaldiego doskonale oddaje klimat wiosennego przebudzenia natury.

Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Śpiewacze Una Cantamus, który przygotowuje różne wydarzenia muzyczna na rzecz Kościoła i Polski.