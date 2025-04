Podczas briefingu kardynał Kazimierz Nycz podkreślił znaczenie pontyfikatu papieża Franciszka, który trwał 12 lat. Zaznaczył, że śmierć papieża, biorąc pod uwagę jego wiek i stan zdrowia, nie była zaskoczeniem. Kardynał zwrócił uwagę na symboliczne znaczenie życzeń dobrej Paschy, wypowiedzianych przez papieża Franciszka w Wielkanoc, które można rozumieć jako życzenie dobrego przejścia.

Kard. Kazimierz Nycz o pogrzebie papieża Franciszka.

Gość Warszawski

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka odbędą się w sobotę o godzinie 10. Kardynał Nycz poinformował, że trwają ustalenia dotyczące przeniesienia trumny z Placu Świętego Piotra do bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie papież Franciszek zaplanował swój pochówek. Po pogrzebie odbędzie się konklawe, czyli wybór nowego papieża. Po raz drugi jednym z elektorów będzie także kard. Kazimierz Nycz.

- Jako ten, który miał okazję uczestniczyć w jednym konklawe, jestem w pełni świadomy, że to co będzie za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej rzeczywiście jest daleko różne od tego konklawe medialnego, które się dzieje w mediach. Tam naprawdę jest atmosfera wiary w Kościół i szukania woli Bożej, która się objawia przede wszystkim przy wsparciu Ducha Świętego, sumieniem każdego z tych 135 kardynałów. I wierzę gorąco, że to szukanie tego, który będzie papieżem w kolejnych głosowaniach konklawe dokonuje się nie pod wpływem kalkulacji, jaki papież jest potrzebny, ale dokonuje się przez szukanie, słuchanie woli Bożej, jakiego papieża chce Pan Bóg dla Kościoła, który przecież jest Bożym Kościołem, a nie naszym ludzkim Kościołem.

Gdybym miał podsumować krótko ten pontyfikat... Kard. Nycz o Franciszku

Gość Warszawski

Kardynał Nycz podkreślił, że każdy pontyfikat jest ważny i wnosi coś unikalnego do Kościoła. Według niego, porównywanie pontyfikatów nie ma jednak sensu, ponieważ każdy przypada na inny czas i ma inne zadania. Kardynał zaznaczył, że pontyfikat Franciszka był wyjątkowy pod kilkoma względami.

Jakiego papieża potrzebuje Kościół? Kard. Nycz o następcy Franciszka

Gość Warszawski

Po pierwsze, papież Franciszek wniósł do Kościoła powszechnego perspektywę Ameryki Południowej, przypominając, że Kościół to nie tylko Europa. Po drugie, papież Franciszek podkreślał, że Kościół to Lud Boży, czyli wszyscy wierni, a nie tylko hierarchia. Po trzecie, papież Franciszek charakteryzował się otwartością na wszystkich ludzi, szczególnie na ubogich i potrzebujących, oraz nawoływał do sprawiedliwości społecznej. Kardynał Nycz zwrócił uwagę na odwagę papieża Franciszka w poruszaniu trudnych tematów, takich jak migracja.

Kardynał Nycz wyraził przekonanie, że procesy zapoczątkowane przez papieża Franciszka będą kontynuowane. Jednocześnie zauważył, że nie wszystkie poglądy papieża Franciszka spotykały się z powszechną akceptacją.

- Nie wymieniając oczywiście żadnego szczegółu, Kościół po tych wielkich pontyfikatach, potrzebuje papieża kreatywnego kontynuatora, czyli żeby ocalił i kontynuował to wszystko, co jest ważne i co jest nie do zatrzymania po Franciszku, ale także - żeby zerkał w ramach tej kontynuacji w pontyfikat Benedykta, teologa i profesora, a także w pontyfikat Jana Pawła II, który był nam tak bliski - mówił kard. Nycz, apelując o modlitwę w intencji papieża Franciszka i o dobry wybór dobrego następcy.