Bez morałów

Książka ta nie powstała na zamówienie. Z inicjatywą wydania wygłoszonych kazań w formie publikacji wyszło wydawnictwo Esprit. Wyboru tekstów, które pomagają zrozumieć, jak kochać, jak ufać i jak cieszyć się wiarą na co dzień dokonała Katarzyna Szkarpetowska, współautorka wcześniejszej biograficznej książki ks. Kowalskiego „Chłopak z Pragi”.

Tym razem skoncentrowała się na sprawach najważniejszych, wybierając kazania proboszcza z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Kobielskiej głównie z ostatnich czterech lat. Każde z nich jest krótkie, konkretne, powiedziane prostym językiem i z anegdotami.

- Zawsze kiedy mówię kazania, to wcześniej określam sobie, do kogo je kieruję, co chcę przekazać i staram się to robić „przyczepnie”, czyli daje dużo przykładów i porównań. A ponieważ życie nasze jest bliżej Ewangelii niż nam się wydaje, to wplatam w nie to, co się dzieje na co dzień - przyznaje ks. Bogusław Kowalski.

I tak rozdział „Każdy z nas może liczyć na delikatność Jezusa” otwiera myśl: „Został mu do odwiedzenia ostatni dom, pod lasem. Mieszkała w nim starsza kobieta, wdowa. Pomyślał: „Droga nieodśnieżona, a ja jestem już zmęczony. Odwiedzę tę staruszkę w pierwszy piątek miesiąca”. Ale po chwili przyszła refleksja: „A może jednak zmobilizuję się i pójdę dzisiaj?”. I tak zastanawiał się dłuższą chwilę. Ostatecznie odwiedził ten dom. Gdy wszedł do środka, pierwsze słowa, jakie wypowiedział, brzmiały: „Czy pani wie, jaki ja kawał drogi przemierzyłem, żeby tutaj dotrzeć? Piętnaście minut po śniegu szedłem. Cały spocony jestem, zmęczony. Gdyby nie pani, dawno już byłbym w domu, ale nie mogłem przecież pani pominąć”. A ta kobieta tak na niego spojrzała i mówi: „Rozumiem, księżulku, rozumiem. Przecież każdy grosz się liczy”.

Ks. Bogusław był przyjacielem ks. Piotra Pawlukiewicza i dlatego jeden rozdział książki jest jemu poświęcony.

Wydawnictwo Esprit ufundowało dla Czytelników 3 egzemplarze książki. Otrzymają je nadawcy 5. i 10. i 15. e-maila, wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Kazania” oraz z podaniem danych niezbędnych do wysyłki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w "Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.