W parku Moczydło na Woli 27 kwietnia o godz. 15 Eucharystii będzie przewodniczył abp Adrian Galbas. Wcześniej przed figurą Jezusa Miłosiernego siostry zakonne poprowadzą Koronkę. Po modlitwie wystąpią TGD i Mateusz Ziółko.

W sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej 1 modlitewne spotkanie rozpocznie się o godz. 14 wyczytywaniem zebranych wcześniej intencji i próśb przed Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej Mszę św. odpustową celebrować będzie bp Wojciech Osial, ordynariusz diecezji łowickiej.

– Zapraszamy do przeżywania święta Miłosierdzia Bożego w miejscu, gdzie św. Faustyna rozpoczęła swoją drogę zakonną 100 lat temu. To tutaj, w sercu tego sanktuarium, Pan Jezus przyjął Helenę Kowalską słowami: „Przyjmuję, jesteś w sercu moim”, nadając jej misję szerzenia światu Bożego miłosierdzia – zachęca ks. Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, zapraszając też na wieczorną Eucharystię o godz. 18, a po niej na spotkanie z Ewą Czaczkowską, felietonistką „Gościa Niedzielnego”, która opowie m.in. o ks. Józefie Andraszu SJ, spowiedniku s. Faustyny.

W sanktuarium od stycznia br. każdego 15. dnia miesiąca o godz. 18 odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem św. siostry Faustyny w intencji osób żyjących.

- Intencje można zamawiać także online, przez naszą stronę internetową milosierdzie-faustyna.pl. Uruchomiliśmy tę możliwość, by dać szansę wiernym spoza naszej parafii, a także mieszkającym za granicą, by każdy mógł skorzystać z modlitwy i łaski, niezależnie od miejsca pobytu. Na te szczególne Msze św. przyjmujemy intencje tylko za osoby żyjące - precyzuje ks. Stosur.

W parafii Wszystkich Świętych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będzie można obejrzeć spektakl „Jestem z tobą”. Pomysł na jego przygotowanie zrodził się kilka lat temu po rekolekcjach Grupy św. Wita zrzeszającej wierzących artystów.

- Naszą modlitwą, którą staramy się codziennie odmawiać, jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ojciec Marek Janus, założyciel naszej wspólnoty, namawiał nas do stworzenia jakiegoś wspólnego dzieła. Najlepiej spektaklu teatralnego. Wydawało się to niemożliwe, bo jesteśmy z różnych krańców Polski i każdy ma swoje zawodowe obowiązki. Ale widać Pan Bóg ma plany, które nieraz nas zaskakują. Skoro Koronka miała być modlitwą grupy, chciałem poznać słynny „Dzienniczek”. Czytałem go prawie rok, każdego dnia po kawałku, tekst wydał mi się niezwykle interesującym dramatem młodej kobiety, siostry Faustyny - mówi Karol Górski, pomysłodawca projektu.

W spektaklu postacią niezbędną do ukazania historii Heleny Kowalskiej, okazał się jej spowiednik bł. Michał Sopoćko.

- Na początku pomyślałem sobie, że to dramat, bo jak zrealizować spektakl o św. Faustynie na podstawie „Dzienniczka"? Czy to w ogóle możliwe? Poza tym, ja nie jestem reżyserem, właściwie to nigdy bym się tego nie podjął. Ale ten spektakl to efekt działania łaski Bożej. Pracowaliśmy nad nim dwa lata z ogromnymi przerwami. Daliśmy Panu Bogu to nasze nic, a On to wziął i uczynił z tego prawdziwe zmartwychwstanie - mówi Adam Woronowicz, reżyser.

W rolę św. Faustyny wcieliła się Aleksandra Posielężna.

- Kiedy tworzyłam rolę św. Siostry Faustyny zależało mi, aby postawić akcent na jej autentyczność. Bardzo chciałam, aby s. Faustyna była prawdziwą, młodą kobietą, a nie daleką świętą gdzieś z chmurki. Mam nadzieję, że nasz spektakl ma siłę ponieść człowieka „w górę", pomimo jego trudności czy wręcz obecnej beznadziei. Siostra Faustyna, sekretarka Bożego Miłosierdzia przekazuje nam słowa Jezusa: „Jestem z tobą", gdziekolwiek teraz jesteś, cokolwiek przeżywasz. Teraz jest twój czas łaski, spróbuj go dostrzec, złapać czym prędzej i w górę serca! - inspiruje Aleksandra Posielężna.

Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim sumę odpustową o godz. 12 odprawi abp Adrian Galbas.

W Ostrówku od południa będzie można zwiedzać Muzeum św. Faustyny. Po koronce o godz. 15 Mszę św. polową odprawi tu ks. Mateusz Matuszewski.

Święto Miłosierdzia poprzedzą w niektórych miejscach w Warszawie noce czuwania. Tak będzie w sanktuarium św. Faustyny na Woli i u dominikanów na Służewie.