Pani Bożena wybierze się do Rzymu

Tegoroczne pielgrzymowanie do wielkopostnych kościołów stacyjnych w stolicy odbywało się pod hasłem „Zostań pielgrzymem nadziei” i trwało od 5 marca do 13 kwietnia. Towarzyszył mu konkurs, w którym można było zbierać pieczątki nawiedzanych parafii.

Paszport pielgrzyma z kompletem pieczątek do kurii przy ul. Miodowej 17/19 dostarczyło 97 osób dorosłych i siedmioro dzieci.

- Nie spodziewałem się takiego odzewu. Co prawda ten pomysł już rok temu zastosowaliśmy w Katowicach, więc wiedziałem, że to działa, ale nie sądziłem, że aż na taką skalę - wyraził uznanie abp Adrian Galbas na uroczystości losowania 29 kwietnia.

Dziękując za udział w pielgrzymowaniu zapewnił, że dla wielu innych osób jest ono wielkim świadectwem wiary, gorliwości i pobożności.

- Jestem przekonany, że wszyscy już dostaliście nagrodę za ten wysiłek duchowy. Być może nie wszyscy jeszcze ją widzą, bo Pan Bóg daje nam trzy czasy, w których otrzymujemy dobra z Jego ręki. Czasami jest to od razu i to są cuda, czasem jest po jakimś czasie, po takim jaki Pan Bóg uważa, że jest potrzebny, żeby jakieś dobro duchowe w nas dojrzało. A czasem dopiero w wieczności, kiedy Pan Bóg pokazuje, jak owocne było nasze życie w jedności z Nim, nasze otwarcie się na łaskę i na dary Boże. Ale owoce zawsze są, więc już w tym sensie wam wszystkim gratuluję nagrody z rąk samego Pana Boga, a nie biskupa - mówił metropolita warszawski.

Nagrodę główną: pielgrzymkę do Rzymu wygrała Bożena Włodowska z parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie.

- To wszystko dzięki mężowi, który 68 lat jest ministrantem. Ciągle mi powtarzał, że wygram ten konkurs, ale ja nie dla nagrody modliłam się w kościołach stacyjnych. Pracowałam w poradni rodzinnej w parafii. Teraz oboje jesteśmy na emeryturze. W naszym życiu odwiedziliśmy razem 18 miejsc pielgrzymkowych, łącznie z Meksykiem. Mąż był 4 razy w Rzymie, ja trzy. Mam to wszystko w sercu - powiedziała Bożena Włodowska po ogłoszeniu wyników losowania.

W kategorii dla dzieci nagrodę główną: smartwatcha wygrał Tymoteusz z parafii św. Józefa na Kole.

Jedną z osób, która zdobyła komplet pieczątek jest Dariusz Moczulski z parafii Świętego Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej, który częściowo pielgrzymował z mamą Eugenią.

- 22 lutego po czytaniu Pisma Świętego postanowiłem, że wykorzystam cały Wielki Post, by zamknąć stare życie i rozpocząć nowy rozdział, mocniej i stanowczo oparty na Chrystusie - wspomina, dodając, że przez 40 dni prowadził dziennik pielgrzyma.

- Zapamiętałem szczególnie kazanie z 11. dnia stacyjnego wygłoszone przez bp. Michała Janochę, który mówił o Siergieju Bułgakowie. Moja droga jest w pewien sposób nadzwyczaj podobna do jego drogi, choć ja nigdy nie byłem ateistą, ale zawsze gdzieś w głębi niepokoiło mnie pytanie, czy wierzę wystarczająco. Miałem nadzieję, ale czasem była bardzo słaba. Jeśli chodzi o owoce pielgrzymowania, to miłość zapukała do mnie w Wielkim Tygodniu w czasie Komunii Świętej, a potem niezwykłe mocno w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jestem przekonany, że zawsze trzeba mieć nadzieję i wiarę. A miłość Chrystusa - wcześniej czy później - odczujemy, bo On naprawdę nie umie dawać mało. Do mnie przyszła już wcześniej przez rodzinę – precyzuje Dariusz Moczulski.

Nad przebiegiem losowania w Domu Arcybiskupów Warszawskich czuwał adwokat.

Osoby obdarowane nagrodami książkowymi i certyfikatami, a nieobecne na uroczystości mogą je odbierać w ciągu 30 dni w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19 w godz. 9-14.