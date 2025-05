Czy osoby wierzące są wolne od chorób psychicznych? Czy depresję i schizofrenię można „zamodlić”? We wtorek 6 maja o godz. 19 w klasztorze dominikanów w na Służewie odbędzie się spotkanie autorskie z Agnieszką Huf, psycholog i dziennikarką „Gościa Niedzielnego” wokół głośnej książki pt. „Szczeliny. Bóg w popękanej psychice”. Książki, która boli. I daje nadzieję. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Samulnik OP.

„Składałam się głównie z lęku”, „Czułem się niewystarczający, wybrakowany”, „Miałam ciągłe zawroty głowy, potężne migreny”, „Kompletna ciemność”, „W mojej głowie powstała myśl, że nie mam wyjścia - muszę ze sobą skończyć”. To tylko niektóre cytaty ukazujące dramat osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi.

Co czwarty Polak w którymś momencie swojego życia doświadczy trudności ze zdrowiem psychicznym. I choć pierwszy raz od dziesięciu lat mamy w Polsce spadek samobójstw, problem zaburzeń psychicznych nadal pozostaje poważnym wyzwaniem, ponieważ zbyt wiele osób nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia, a świadomość społeczna na temat depresji i innych chorób wciąż jest zbyt niska. W obliczu rosnącej ciągle liczby zachorowań i barier związanych z dostępem do terapii, książka Agnieszki Huf „Szczeliny. Bóg w popękanej psychice” jest ważnym głosem.

„Szczeliny. Bóg w popękanej psychice” to poruszające rozmowy i świadectwa osób, które zmagając się z zaburzeniami psychicznymi, doświadczyły najmroczniejszych chwil w życiu. Korzystały z pomocy psychologów i psychiatrów, a zarazem odkryły obecność i uzdrawiającą moc Boga.

Przez lata w środowisku katolickim „pokutowała” teoria, że zaburzenia psychiczne można „zamodlić”. Lęki oraz depresja były nieraz interpretowane jako efekt słabej relacji z Bogiem, a jedyną receptą na poprawę zdrowia psychicznego była modlitwa. Świadectwa rozmówców przeczą temu przekonaniu. Ich doświadczenia pokazują, że pomoc specjalisty oraz zastosowanie farmakoterapii pełni bardzo ważną rolę i nie powinno być deprecjonowane.

- Cel, jaki przyświecał mi podczas pisania tej książki to pokazać ludziom, którzy zmagają się z cierpieniem psychicznym, że nie są sami. A to, że chorują, nie jest dowodem na ich brak wiary czy słabe życie duchowe. To po prostu choroba, w której Bóg nie opuszcza - pisze Agnieszka Huf.

6 maja autorka podzieli się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pomocy osobom dotkniętym różnymi schorzeniami psychicznymi. Serdecznie zapraszamy!