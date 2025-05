W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pierwszą części homilii podczas Eucharystii za ojczyznę w archikatedrze warszawskiej abp Adrian Galbas poświęcił Matce Jezusa. - Weźmy Maryję do siebie. Nie tylko do swoich domów, ale bardziej do swojego życia, do spraw osobistych, do swoich relacji, do rzeczy zawodowych, tego co świąteczne i tego co codzienne - mówił, wskazując, że wziąć Maryję do siebie to także nabierać otuchy w codziennej duchowej walce. - Życie człowieka przebiega w napięciu między smokiem a Niewiastą, między dobrem a złem. W tym zmaganiu Maryja, jak uczył papież Benedykt XVI, jest „gwiazdą przewodnią, która prowadzi do Chrystusa” - cytował.

Abp Galbas przywołał nauczanie Soboru Watykańskiego II, które przestrzega przed „próżną łatwowiernością” i pobożnością opartą na uczuciu. - Prawdziwa maryjność wyrasta z wiary i wyraża się w naśladowaniu Matki Bożej: w słuchaniu słowa Bożego, wierności Chrystusowi, pokorze i prostocie - wymieniał.

Arcybiskup podkreślał, że Polacy od wieków doświadczali pomocy Matki Bożej i odpowiedzieli na nią głęboką maryjną duchowością, o której świadczą niezliczone sanktuaria: Gietrzwałd, Licheń i Rokitno, Ludźmierz, Kalwaria Pacławska i Jasna Góra.

- Polska maryjność to także niezliczone pieśni np. „Bogurodzica”, piękne nabożeństwa, głębokie modlitwy oraz całe programy duchowej odnowy, w tym Jasnogórskie Śluby Narodu. Maryja jest z nami od zawsze - mówił, przytaczając słowa pieśni „Tyś wielką chlubą naszego narodu”.

Do maryjności Polaków nawiązał też w komunikacie 1 maja abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W krótkim nagraniu wideo zachęcił do uczestniczenia w nabożeństwach majowych nie tylko w kościołach, ale też przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach.

- Maj to wyjątkowy miesiąc w kalendarzu polskim i w kalendarzu liturgicznym. To miesiąc maryjny. A my Polacy jesteśmy przecież tak bardzo maryjni. Tak bardzo do Maryi podążamy i z Maryją chcemy się spotykać - mówił.

Wspominając pamiętane z dzieciństwa nabożeństwa przy figurkach Matki Bożej, podkreślił, że warto do takiej modlitwy powracać.

- Warto abyśmy się dalej gromadzili, nie tylko w kościołach, ale właśnie w takich miejscach przy drogach, przy kapliczkach, przy krzyżach i nieustannie zawierzali Maryi w naszych modlitwach wszystkie nasze sprawy. I właśnie w ten sposób manifestowali naszą wiarę, nie wstydzili się jej, ale ją pokazywali innym. A wielu z tych, którzy patrzą na to świadectwo, z pewnością będzie powracać do Maryi i zawierzać jej swój los - dodał.

W Warszawie jest kilka miejsc, w których nabożeństwo majowe jest śpiewane w plenerze.

W parafii Świętego Michała Archanioła na Mokotowie majówka odbywa się w soboty o godz. 17 za każdym razem w innym miejscu. 3 maja będzie to przy krzyżu na rogu ul. Puławskiej i Dworkowej (koło poczty), 10 maja kapliczka przy ul. Grażyny, 17 maja krzyż przy rogu Dolnej i Puławskiej, 24 maja kapliczka na terenie plebanii, 31 maja kapliczka przy rogu Bielawskiej i Puławskiej.

Każdego dnia o godz. 20 w innym miejscu będą odprawiona nabożeństwa plenerowe w parafii św. Boromeusza w Warszawie-Lesie.

W parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Międzylesiu majówki są w poniedziałki, wtorki i czwartki o 19.30, w różnych miejscach.

Nabożeństwa majowe będą sprawowane we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy św., przy uprzednio wybranych kapliczkach na terenie parafii Matki Bożej z Lourdes na Pradze.

W parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie o godz. 20 majowe jest śpiewane każdego dnia w intencji dzieci i młodzieży przy kapliczce Matki Bożej Róży Duchownej przy ul. Syrokomli (blisko ul. Wysockiego).

W parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego 35 majówkę przed grotą maryjną zaplanowano w dni powszednie po Eucharystii o godz. 10, przy kapliczce w parku przed szkołą przy ul. Bokserskiej w niedziele i środy o godz. 20 oraz przy kapliczce na terenie wyścigów konnych codziennie o godz. 19.

W parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu nabożeństwa plenerowe są odprawiane według bieżących ogłoszeń.

Zapewne miejsc majowych modlitw w stolicy jest więcej. Zapraszamy czytelników do przysyłania nam powiadomień mailowych na adres: warszawa@gosc.pl, gdzie jeszcze odbywają się majówki w plenerze. Zdjęcia mile widziane.