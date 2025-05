Uroczystość odbyła się 4 maja, tuż przed parafialnym odpustem, który przypada 8 maja, we wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika.

- Kościół jest w pełni gotowym miejscem do sprawowania kultu Bożego. A do tego my jesteśmy piękną wspólnotą, oddaną Bogu i ludziom, i tu chcemy się modlić - zapewnił ks. Wojciech Stępień, proboszcz parafii.

Na początku uroczystej Mszy św. bp Kamiński poświęcił wodę i budynek kościoła, a już później namaścił ołtarz.

- Kościół to wspólnota nas wszystkich. Za nas Chrystus umarł i zmartwychwstał. Tą wspólnotę Jezus ubogacił słowem, sakramentami, świadectwami, ale też dobrymi uczynkami każdego z nas. Mówi się, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a to dlatego, że nie ma tam tych środków, które dał Jezus - mówił w homilii bp Kamiński, przypominając, że dla Chrystusa każdy człowiek "jest kimś".

Modlitwa przed namaszczeniem ołtarza

Gość Warszawski

Tłumaczył, że wspólnota w Nowych Załubicach jest cząstką Kościoła powszechnego, diecezjalnego i parafialnego, a tworzą ją rodziny. Przypomniał, że obecne tereny parafii należały kiedyś do diecezji płockiej, która w tym roku obchodzi 950-lecie istnienia, później do archidiecezji warszawskiej, a od 1992 roku to obszar diecezji warszawsko-praskiej.

- Na tych terenach, miedzy Bugiem a Wisła, najstarszy jest Kamieńczyk. Ta parafia powstała z radzymińskiej. Od pobudowania kościoła minęło sporo czasu. W tym opóźnieniu dostrzegam błogosławieństwo. Trudniejsze od postawienia kościoła jest uformowanie wspólnoty, czyli sprawienie, by wszyscy w okolicy mieli świadomość swojego posłannictwa, by czuli się wspólnotą dzieci Bożych - tłumaczył bp Kamiński.

Przypomniał, że przed wszystkimi stoi zadanie odnowienia oblicza drugiego człowieka, by odwróciło się od niego pasmo nieszczęść, by miał szacunek do siebie i drugiego człowieka, by umiłował Boga.

- Uwierzcie mi, że moc tej czy innej wspólnoty nie jest zamknięta w jej granicach. To, co w Bogu się rodzi, idzie aż po krańce świata. On na nas patrzy. Nie możemy Go zawieść - motywował bp Kamiński.

Namaszczenie ołtarza w Nowych Załubicach

Gość Warszawski

Wspólnota parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika sięga 1969 roku, kiedy to ówczesny wikariusz radzymiński ks. Zbigniew Rogatko rozpoczął odprawianie Mszy Świętych w domu prywatnym w Starych Załubicach.

W 1970 roku w miejscu gdzie znajdowała się niewielka kapliczka - wotum za powrót synów z II wojny światowej - postanowiono kaplicę tymczasową, która stała się prezbiterium całego kościoła. 1 września 1971 roku został tam umieszczony Najświętszy Sakrament. W 1972 roku w Nowych Załubickach ustanowiony został ośrodek duszpasterski. Parafię erygował jeszcze kard. Stefan Wyszyński. W jej skład wchodzą Nowe Załubice, Stare Załubice, Ruda, Borki, Siwek, Dąbrowa, Popielarze i Arciechów.

Kościół był rozbudowywany i powiększany.

Więcej o wspólnocie napiszemy w 20. numerze "Gościa Warszawskiego".