Dosięganie serc

Członkowie Przymierza Miłosierdzia zapraszają na szereg wydarzeń na Starówce, podczas których podzielą się doświadczeniem relacji z Bogiem w ramach organizowanej po raz 7. w Warszawie Misji Talitha Kum, czyli ewangelizacji ulicznej. Przebiegnie ona pod hasłem "Wróć do domu Ojca!", nawiązując do trwającego w Kościele Roku Świętego.

- Na wiele sposobów będziemy dosięgać serc, mówiąc o miłości i miłosierdziu Boga. Przyjdź i uczestnicz razem z nami - zaprasza o. Thiago Lafaiete z Brazyli, członek Przymierza Miłosierdzia, które jest głównym organizatorem wydarzenia.

Przymierze we współpracy z innymi wspólnotami chce podzielić się doświadczeniem wiary i ukazać mieszkańcom radość Ewangelii, którą daje tylko życie z Jezusem. Będzie głosić Dobrą Nowinę za pomocą tańca, teatru, śpiewu, świadectw, rozmów, modlitwy wstawienniczej, obecności i służby. Zaświadczy, że Jezus żyje, uzdrawia i może przemienić każde ludzkie życie.

Misja rozpocznie się 13 maja Mszą św. posłania u sióstr wizytek o 18.30. Po niej o 20.30 zaplanowano flashmob. Od 14 do 17 maja przed kościołem będzie ewangelizacja uliczna, którą każdorazowo zwieńczy korowód ewangelizacyjny do kapucynów przy Miodowej. Od środy do soboty wspólnota w kościele sióstr wizytek zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 15.45-17.

W sobotę przed południem Przymierze Miłosierdzie będzie głosić słowo Boże wśród bezdomnych w okolicy kościoła kapucynów, a wieczorem i w nocy - na bulwarach wiślanych. W niedzielę 18 maja o godz. 14 będzie Eucharystia u kapucynów, a po niej - w godz. 16-18 - wspólnota zaprasza na piknik w parku Krasińskich.

Sercem ewangelizacji będą codzienne Eucharystie, które od 14 do 17 maja zaplanowano o godz. 20 w kościele kapucynów, rekolekcje na nich wygłosi o. Lafaiete. Mszę św. 15 maja będzie koncelebrował abp Adrian Galbas. 16 maja oprawę muzyczną liturgii zapewni Iwona Pietrala, która łącznie z Grzegorzem Bartkowiakiem poprowadzi wieczorem uwielbienie.

Ruch Przymierze Miłosierdzia powstał 25 lat temu w São Paulo z natchnienia trójki Włochów - o. João Henrique i o. Antonello Cadeddu oraz śp. Marii Paoli od Baranka Ofiarnego. Stawia sobie za cel ewangelizację, która przemienia każdego ewangelizowanego w ewangelizatora i świadka miłosierdzia. Posługuje na rzecz najuboższych materialnie i duchowo. Jest obecny w ponad 50 miastach Brazylii oraz w Polsce, Portugalii, Belgii, Mozambiku, Wenezueli, we Włoszech i na Dominikanie. W stolicy działa pod opieką ks. Michała Garbeckiego przy parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, gdzie do wspólnoty należy łącznie z sympatykami ok. 150 osób z całej Warszawy i okolicy. Spotkania odbywają się w środy o godz. 19 w kościele przy ul. Gdańskiej 6a, za wyjątkiem drugiej środy miesiąca, gdy jest Wieczernik, czyli modlitwa w domu jednego z członków. Członkowie formują się na bazie podręcznika "Boże marzenia", modlą do Ducha Świętego i na różańcu, uczestniczą w Mszy, słuchają konferencji, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, organizują wydarzenia i rozważają bieżące słowa ojców założycieli, przysłane z Brazylii.

- Wspólnota bardzo wspiera mnie w przybliżaniu się do Boga i w budowaniu z Nim relacji. Wielką radością jest dla mnie możliwość wyjazdu na wolontariat misyjny do Brazylii, by również tam dzielić się nadzieją i doświadczeniem Boga, szczególnie z ludźmi, którzy jeszcze Go nie poznali - mówi Danusia Stadnicka, która od 7 lat należy do ruchu i będzie obecna na tegorocznej ewangelizacji.