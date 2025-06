Święcenia na Pradze

Uroczystość odbędzie się w katedrze św. Floriana i od godz. 10 będzie transmitowana przez Radio Warszawa.

Święcenia kapłańskie przyjmą:

1. dk. Damian Duliński, który ma 24 lata i pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach, gdzie związany był ze wspólnotą ministrantów i lektorów. Do seminarium zgłosił się bezpośrednio po maturze. Interesuje się liturgiką.

2. dk. Marek Hawryluk, który ma 35 lata i pochodzi z parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Wcześniej ukończył studia z muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i pracował jako organista. Był związany z liturgiczną służbą ołtarza, Ruchem Światło–Życie, DA KUL oraz Szkołą Nowej Ewangelizacji w Siedlcach. Pasjonuje go muzyka, fotografia, wyprawy górskie, dobra książka oraz cukiernictwo.

3. dk. Michał Opałka, który ma 25 lat i pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy. Związany był ze wspólnotą ministrantów i lektorów, Ruchem Światło–Życie oraz Skautami Europy. Do seminarium wstąpił bezpośrednio po maturze. Pasjonuje się przyrodą, muzyką, teologią duchowości i liturgiką.

4. dk. Mariusz Sierawski, który ma 32 lata i pochodzi z parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Przed seminarium ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował cztery lata jako katecheta. W 2020 roku wstąpił do seminarium. Jego powołanie kształtowało się podczas pielgrzymek na Jasną Górę. Pasjonuje się piłką nożną i koszykówką.

W liście skierowanym do diecezjan bp Romuald Kamiński prosi o modlitwę o powołania.

„Dlatego zwracam się do Was wszystkich z gorącą prośbą o nieustanną modlitwę, aby Jezus, Dobry Pasterz, skutecznie wzbudzał w sercach młodych ludzi pragnienie służby Bożej. Jednocześnie nie zapominajmy o modlitwie w intencji rodzin, ponieważ to właśnie w nich kształtują się, rozwijają i dojrzewają, osoby zdolne w przyszłości odpowiedzieć na wezwanie Pana” – napisał 3 czerwca bp Kamiński.

Jednocześnie zachęcił młodych, którzy przeżywają rozterki związane z rozeznawaniem swojej życiowej misji i wyborem odpowiedniej drogi do modlitwy do Ducha Świętego i szukania rady u księży i osób życia konsekrowanego. „Proście Ducha Świętego, aby to On was poprowadził. Miejcie w sobie odwagę wyboru i realizacji tego, co w świetle łaski uda wam się rozeznać. Bądźcie świadkami nadziei. Jednocześnie zachęcam wszystkich, którzy potrzebują także i ludzkiej pomocy w odkryciu powołania do dzielenia się swoimi przemyśleniami z duszpasterzami; szczególnie polecam kontakt z formatorami naszego diecezjalnego seminarium i osobami konsekrowanymi odpowiedzialnymi za powołania”.

Cały list zostanie odczytany w niedzielę 8 czerwca podczas ogłoszeń parafialnych w kościołach diecezji warszawsko-praskiej.