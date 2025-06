Wydarzenie odbędzie się w parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie przy pl. Szembeka. - Zapraszamy wszystkich kochających Matkę Bożą i modlących się na różańcu, a szczególnie Róże Rodzinne, Róże Rodziców i wszystkich chętnych. Z imieniem Jezus i Maryja na ustach będziemy modlić się, słuchać konferencji, Słowa Bożego, rozmawiać oraz dzielić radość z każdego dzieła różańcowego i czciciela Maryi, który tworzy naszą różańcową rodzinę. Pozwólmy się przytulić Matce Bożej. Niech Królowa Rodzin rozpali w nas nową wiarę, umocni więzi między Nią i nami, dziećmi Bożymi - zachęca Aneta Szafoni, koordynatorka róż rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej i współorganizatorka zjazdu.

Doroczne spotkanie, które odbędzie się pod hasłem "W sercu Maryi" ma na celu wspólne świętowanie i umacnianie w wierze. - Chcemy promować i pokazywać, że we wspólnocie Różańcowych Róż Rodzinnych jest miejsce dla każdego - od seniorów, przez małżonków po dzieci - dodaje Aneta Szafoni.

Na zjeździe Mszę św. pod przewodnictwem bp Tomasza Sztajerwalda będzie koncelebrował ks. Łukasz Staszak, duszpasterz Różańca Rodzin w diecezji warszawsko-praskie.

- Jesteśmy częścią Żywego Różańca jako różaniec stanowy. W diecezji warszawsko-praskiej mamy ponad 500 róż rodzinnych. Jak ktoś słyszy Różaniec Rodziców, to myśli sobie: "Nie mam dzieci, to nie dla mnie". Ale jak słyszy Różaniec Rodzin, to się zapisuje, bo każdy z nas ma jakąś rodzinę. Do nas należą też osoby bezdzietne, ale też same dzieci - tłumaczy ks. Staszak.

Podczas zjazdu będzie można nabyć m.in książki dla dzieci i dorosłych, czasopisma oraz materiały różańcowe na stoisku Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa.

Program wydarzenia:

09.40 - Modlitwa różańcowa

10.30 - konferencja tematyczna

11.00 - świadectwo

12.00 - Msza św. pod przewodnictwem bpa Tomasza Sztajerwalda

13.00 - agapa.

Zjazd odbędzie się pod patronatem "Gościa Niedzielnego".

W diecezji warszawsko-praskiej różom rodzinnym patronuje Matka Boża Zwycięska. Dodatkowo każda róża ma swojego patrona w niebie. Skupia 20 osób, z których każda odmawia jedną dziesiątkę Różańca. Członkowie rodziny mogą wybrać sobie, czy chcą wszyscy odmawiać tę samą tajemnice, czy każdy swoją. Ważne jednak, by codziennie poświęcić ok. 4 minuty na swoja dziesiątkę. - Modlitwa wspólna z rodziną ma wielką moc. Jednoczy, uwrażliwia, otwiera. Ale gdy to się czasami nie udaje, człowiek jest bardzo obciążony obowiązkami, można modlić się w kolejce w sklepie, na przystanku autobusowym czy czekając na dziecko odbierając je ze szkoły - uśmiecha się Aneta Szafoni.

Od parafii zależy, czy i jak często róża spotyka się na wspólnej Mszy św., czy włącza się w nabożeństwa w ciągu roku, czy wyjeżdża gdzieś razem. Każdego roku zelatorzy i członkowie róż zapraszani są na rekolekcje różańcowe do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej do Loretto.

Animatorki różańcowych róż rodzinnych raz w miesiącu odwiedzają kolejne kościoły, by mówić o mocy modlitwy różańcowej za rodziny. Zaproszenie ich do parafii, także z innych diecezji, można kierować na mail: rozaniecrodzinny@gmail.com lub telefonicznie 795-102-081.