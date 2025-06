W obecności wielu wiernych, duchowieństwa i zaproszonych gości bp Romuald Kamiński dokonał uroczystego poświęcenia sanktuarium św. Jana Pawła II. Wydarzenie stanowi zwieńczenie siedemnastoletnich starań i prac budowlanych. Nowa świątynia jest nie tylko domem modlitwy dla lokalnej wspólnoty parafialnej, ale także wotum wdzięczności za życie i pontyfikat papieża Polaka oraz pamiątką jego historycznej wizyty w tym mieście w 1999 roku. Świątynia powstała na historycznych polach Radzymina, w miejscu Cudu nad Wisłą 1920 roku. W tym roku miasto obchodzi 550. rocznicę powstania.

Poświęcenie sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Procesja na wejście

Gość Warszawski

Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11 przewodniczył biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński. W homilii podkreślił głębokie znaczenie nowej świątyni, która powstała w miejscu nierozerwalnie związanym z historią Polski i osobą Jana Pawła II. Radzymin, symbol zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą, był miejscem, które papież Polak darzył szczególnym sentymentem.

Biskup nakreślił cztery fundamentalne zadania stojące przed wspólnotą, osadzając je w kontekście historycznym, teologicznym i społecznym. Odnaleźć, poznać i pokochać Boga: to pierwsze i najważniejsze zadanie każdego człowieka i wspólnoty. Drugie to zrozumieć własną godność: uświadomić sobie, że jest się dzieckiem Bożym, pięknym w oczach Stwórcy, i zachować to piękno ducha przez całe życie. Trzecie to rozpoznać w bliźnim tę samą godność dziecka Bożego, co jest fundamentem miłości i szacunku, a także antidotum na wszelkie formy nienawiści i wojny na świecie. Czwarte zadanie to formacja patriotyczna. Biskup mocno podkreślił, że ta świątynia ma specjalną misję, zleconą przez samego Jana Pawła II podczas jego wizyty w 1999 roku: dbałość o pamięć Cudu nad Wisłą. Wyjaśnił, że zainteresowanie papieża wynikało z wychowania przez ojca, oficera Wojska Polskiego, który wpoił mu znaczenie tego zwycięstwa dla wolności Polski. Miejsce to ma służyć formacji do miłości i odpowiedzialności za ojczyznę.

- Nie jest ponad wysiłek ludzki zbudować świątynię, ale jest ogromnym wyzwaniem budować świątynię w sercach ludzkich i stworzyć wspólnotę ludzi wiary - powiedział.

Biskup zauważył, że codzienne życie jest zdominowane przez "bardzo negatywny, męczący i zmanipulowany" obraz rzeczywistości. Sanktuarium i dzieła, które w nim powstają, mają być pozytywnym świadectwem i pokazywać, "do jak wielkich rzeczy jesteśmy zdolni", gdy kierujemy się wiarą i szlachetnością.

Bp Romuald Kamiński namaszcza ołtarz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie

Historia powstania sanktuarium sięga 1 maja 2011 roku, kiedy to arcybiskup Henryk Hoser erygował parafię pod wezwaniem Jana Pawła II. Została ona sfinansowana w dużej mierze z datków wiernych, a budowa trwała ponad dekadę.

Wybór Radzymina na lokalizację sanktuarium nie był przypadkowy. To właśnie tutaj 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II modlił się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich poległych w 1920 roku. Wspominał wówczas, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej pozwoliło mu wychować się w wolnej Polsce i że wizytą w tym miejscu spłaca swój dług wdzięczności.

Kustosz sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie namaszcza ściany kościoła

Nowo konsekrowana świątynia, zaprojektowana w nowoczesnym stylu z elementami tradycyjnymi, już teraz jest miejscem kultu i pielgrzymek. W jej wnętrzu znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II, w tym ampułka z krwią, piuska oraz ornat i klęcznik używane przez papieża podczas wizyty w Radzyminie. Pamiątki te, wraz z ekspozycją w przykościelnym muzeum poświęconym Bitwie Warszawskiej i Janowi Pawłowi II, tworzą unikalne centrum duchowości i patriotyzmu.

Poświęcenie sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Okadzenie oltarza

Na obrzędy poświęcenia kościoła złożyły się m.in. pokropienie wodą święconą, namaszczenie ołtarza i ścian olejem krzyżma, okadzenie, wniesienie światła i obrusu ołtarzowego. Kustosz sanktuarium, ks. Krzysztof Ziółkowski, nie krył wzruszenia. Podczas uroczystości przedstawił kluczowe daty w historii powstawania kościoła, począwszy od zakupu działki w 2007 roku, przez poświęcenie krzyża (2008), wmurowanie kamienia węgielnego (2010), erygowanie parafii (2011), aż po otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i pierwszą Mszę Świętą (2020). Wielkim pragnieniem było, aby świątynia zaczęła w pełni funkcjonować w setną rocznicę bitwy, co udało się zrealizować – pierwsza Msza św. została odprawiona 15 sierpnia 2020 roku.

Kustosz wspomniał o ogromnym zaangażowaniu wiernych i darczyńców z całej Polski i zagranicy, którzy przekazywali oszczędności, a nawet osobiste kosztowności. To z nich zrodził się pomysł ufundowania korony dla figury Matki Bożej, pobłogosławionej przez papieża Franciszka. Opisał również bogate życie duchowe parafii, w tym comiesięczne nabożeństwa o uzdrowienie, kult Matki Bożej Łaskawej, nabożeństwa fatimskie i codzienna adoracja.

- To dzień, na który czekaliśmy od dawna. Widzimy dziś owoce wielkiego zaangażowania, wiary i jedności naszej wspólnoty. To sanktuarium jest otwarte dla każdego, kto pragnie zanurzyć się w dziedzictwie św. Jana Pawła II i poczuć puls historii naszej ojczyzny – mówił.

Kustosz podkreślił, że sanktuarium jest dziełem kilkunastu tysięcy osób. W ramach zbiórki funduszy odwiedzono ponad 260 parafii, szerząc kult św. Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej wierni mieli okazję do wspólnego świętowania podczas parafialnego festynu, który zorganizowano na przyległych terenach. Dla wielu mieszkańców Radzymina i okolic dzisiejsza uroczystość była nie tylko wydarzeniem religijnym, ale również głęboko osobistym przeżyciem, łączącym pokolenia i przypominającym o historycznej tożsamości miasta Cudu nad Wisłą.