Muzyka katedr. Niezwykły projekt na 1000-lecie koronacji Chrobrego

W 1000. rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego Stowarzyszenie Wielkopolan (Bona Fide) wraz z Muzeum Historii Polski zainaugurowały projekt „1025. Muzyka Katedr”. Cykl koncertów, upamiętniający pierwszego króla Polski, został symbolicznie rozpoczęty 17 czerwca biciem dzwonów o godzinie 10.25 w najstarszych polskich katedrach, w tym archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Projekt ma podkreślić znaczenia panowania Chrobrego dla polskiej tożsamości narodowej. Centralnym punktem projektu jest utwór „1025” skomponowany specjalnie na tę okazję przez Aleksandra Dębicza, kompozytora muzyki klasycznej i filmowej. Prawykonanie odbędzie się 29 czerwca w archikatedrze poznańskiej.

- Wyzwaniem było uchwycenie w abstrakcyjnym języku muzyki ducha i złożoności bogatej historii Polski. Doniosłość historyczną i różnorodność kulturową, z wyraźną dominantą chrześcijańską, podkreśliłem nietypowym składem instrumentalnym: orkiestrą typu sinfonietta oraz czterema partiami solowymi – sopranu, skrzypiec, akordeonu i gitary - mówi kompozytor. Dzieło wykona Orkiestra Świętego Marcina, działająca przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu, wraz z solistami.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, podkreśliła rolę muzyki w projekcie.

- Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale rzeczywiście przemawia do nas, niezależnie od pokolenia - mówiła.

Dyrektor Muzeum Historii Polski, dr hab. Marcin Napiórkowski porównał projekt do idei przyświecającej wystawie „1025 Narodziny Królestwa”. Opisał średniowieczne katedry jako „kluczową infrastrukturę wyobraźni średniowiecznej” – miejsca wspólne, które synchronizowały życie ludzi, m.in. poprzez bicie dzwonów. Zestawił to z rozwojem polifonii, czyli wielogłosowości, która jest dla niego metaforą budowania harmonii z różnych głosów. Wyraził życzenie, by Muzeum Historii Polski było taką „współczesną katedrą”.

Dyrektor artystyczny projektu, dr Przemysław Kieliszewski wyjaśnił, że inicjatywa jest organiczną kontynuacją wcześniejszych działań, takich jak festiwal „Muzyka w Katedrze” w Kołobrzegu i koncerty z cyklu „Muzyka Polskich Katedr”.

Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, które organizuje warszawski koncert, 26 sierpnia, zwrócił uwagę na wspólnotowy charakter wydarzenia, który jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach. Nawiązał do historii warszawskiej archikatedry, która była kluczowym miejscem podczas Powstania Warszawskiego oraz jest związana z takimi wydarzeniami jak ogłoszenie Konstytucji 3 Maja.

Po premierze w Poznaniu utwór „1025” zabrzmi w historycznych wnętrzach polskich katedr:

21.08, godz. 20.30 – Kołobrzeg, w ramach festiwalu „Muzyka w Katedrze”

22.08, godz. 19 – Gniezno, miejsce koronacji Bolesława Chrobrego

23.08, godz. 19 – Poznań, miejsce grobu króla Bolesława Chrobrego

24.08, godz. 19.30 – Wrocław, archikatedra św. Jana Chrzciciela

25.08, godz. 20 – Kraków, dziedziniec arkadowy przy katedrze wawelskiej

26.08, godz. 20 – Warszawa, bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Z okazji tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, Muzeum Historii Polski zaprasza na niezwykłe wydarzenie plenerowe pod hasłem "Uczta u Chrobrego". W niedzielę 6 lipca Park Edukacyjny na Cytadeli zamieni się w tętniącą życiem średniowieczną osadę, oferując uczestnikom podróż w czasie do samych początków polskiej państwowości.

Wydarzenie to stanowi kulminacyjny punkt obchodów jubileuszu i jest pomyślane jako radosne święto dla całych rodzin, łączące elementy edukacyjne z doskonałą zabawą. Przez cały dzień, od godziny 11, na gości czekać będzie moc atrakcji, które pozwolą zgłębić tajemnice życia w czasach pierwszych Piastów. W programie przewidziano liczne warsztaty dawnych rzemiosł, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił w pracy średniowiecznych rzemieślników. Nie zabraknie również emocjonującej gry terenowej, która w angażujący sposób przybliży historyczne realia epoki.

Pokazy wojów ukażą kunszt rycerskiego rzemiosła i taktyki bitewne sprzed tysiąca lat, a specjalnie przygotowane spektakle teatralne ożywią postacie i wydarzenia z początków Królestwa Polskiego. Jednym z głównych punktów programu będzie uroczysty finał Rankingu Królów Polski, w ramach którego ogłoszone zostaną wyniki ogólnopolskiego plebiscytu na najwybitniejszego polskiego monarchę.

Całodzienne świętowanie zwieńczy wieczorny, wyjątkowy koncert z udziałem znakomitych artystów. Muzyczne widowisko w nowoczesnej aranżacji połączy pokolenia i w radosnej atmosferze zakończy obchody tego historycznego jubileuszu.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.