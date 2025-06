Rodzice u Niepokalanej

W uroczystość Niepokalanego Serca Maryi do Niepokalanowa przyjadą rodzice z całej Polski. – Będziemy Niepokalanej zawierzać naszą wspólnotę modlitwy, nas i nasze dzieci, nasze rodziny i nasze róże. Wszystko to składamy w Najświętszym Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi. Wszystkie nasze myśli i troski, pragnienia i podziękowania, nasze prace i modlitwy umieszczamy w Sercu Jezusa przez Niepokalaną, tam znajdą pełnię Bożego Miłosierdzia – zapowiada Ireneusz Rogala, założyciel Różańca Rodziców.

28 czerwca to wspomnienie św. Ireneusza i św. Leona. To też dzień po zakończeniu roku szkolnego, a w tym roku to jest też termin uroczystości Niepokalanego Serca NMP.

– Akt Zawierzenia Maryi chcieliśmy przeprowadzić już od kilku lat, ale wciąż nie udawało się tego zorganizować. W październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy zaproszenie od franciszkanów do złożenia świadectwa o Różańcu Rodziców w pierwszą sobotę miesiąca. I zaraz po tym spotkaniu przyszła myśl, aby Aktu Zawierzenia Maryi całego Różańca Rodziców dokonać właśnie w Niepokalanowie. Ojcowie franciszkanie wskazali datę i uzgodniliśmy, aby to była ostatnia sobota miesiąca. Ufamy, że to zaproszenie podarowała nam sama Maryja. Zaproszenia od Niepokalanej nie sposób odrzucić, a ponieważ to będzie pierwsze zawierzenie, to łaska obecności w tym dniu jest wyjątkowa – zaprasza Ireneusz Rogala.

Program dnia:

9.30 – konferencja o zawierzeniu (dolny kościół)

11.00 – Msza św. z Zawierzeniem Różańca Rodziców w bazylice

12.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec (cz. radosna)

12.40 – przerwa obiadowa

14.00 – konferencja o Różańcu Rodziców i świadectwa (dolny kościół)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Do Niepokalanowa można dojechać pociągiem z Warszawy i Sochaczewa (linia R3). Auta i autokary mają parking przy bazylice. Zainteresowani posiłkiem w Domu Pielgrzyma, zwłaszcza grupy zorganizowane, proszeni są o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 572 308 967.



W pobliżu Niepokalanowa są co najmniej trzy miejsca, które warto przy tej okazji odwiedzić: sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie i sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach.

Ewa i Ireneusz Rogalowie z Gdańska-Oliwy, krajowi moderatorzy Różańca Rodziców. Urszula Rogólska /Foto Gość

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Grupy rodziców, zwane różami, liczą po 20 osób, które podejmują modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każde z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci danego rodzica odmówiony jest codziennie cały Różaniec.

Osoby należące do Różańca Rodziców modlą się, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił On dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich, o błogosławieństwo dla dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża, o środowisko wspierające rozwój dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie, rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę oraz za Ojca Świętego, w jego intencjach i za cały Kościół.

14 listopada 2022 roku Różaniec Rodziców został włączony jako osobna gałąź w strukturę Stowarzyszenia Żywy Różaniec z zachowaniem swego charyzmatu.

Do Różańca Rodziców może przystąpić praktycznie każdy, niezależnie od wieku dzieci, za które się modli. Są to rodzice naturalni, adopcyjni, którzy własnych dzieci nie mają, rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni, rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych, wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci, czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci i młodzieży, oraz osoby, które nie dochowały się dzieci, ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Różaniec Rodziców powstał spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska 8 września 2001 roku.