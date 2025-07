Ks. Stryczek i ks. Tyrała odznaczeni przez prezydenta RP

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Duda podziękował odznaczonym za pracę na rzecz ojczyzny. - Zawsze stawialiście Rzeczpospolitą na pierwszym miejscu, choć może nie zawsze się to opłacało, może nie zawsze szło to w parze z partykularnymi czy chwilowymi interesami. Nigdy nie obawialiście się brać odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, za jej przyszły los, za to, jak będzie kształtowane w Polsce prawo, jaki kierunek rozwoju Polski jest właściwy, a jaki niewłaściwy. Wobec czego należy się sprzeciwić, a co należy pobierać. Czego należy żądać od rządzących - mówił.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski zostali uhonorowani Jan Malicki i Jacek Saryusz-Wolski. Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Odrodzenia Polski został odznaczony Piotr Duda. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Zbigniew Cieślak, Piotr Dmochowski-Lipski, Halina Nowina-Konopka, Marian Piłka, Jarosław Guzy, Wojciech Jasiński, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Szlachta, Krzysztof Turowski i Marek Zirk-Sadowski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali uhonorowani: Hubert Błaszczyk, Piotr Gursztyn, Małgorzata Podrecka, Piotr Semka, Artur Świergiel i ks. Robert Tyrała. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrali Aleksandra Agatowska, Beata Daszyńska-Muzyczka, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Aleksander Nalaskowski, Piotr Nowak, Dominik Nowina Konopka i ks. Jacek Stryczek. Złoty Krzyż Zasługi odebrała Izabela Błaszczyk.

Ks. Tyrała został doceniony za wybitne zasługi na rzecz rozwoju muzyki sakralnej i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej, a ks. Stryczek - za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i za zasługi w działalności charytatywnej.