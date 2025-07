Z tej okazji odbyły się jubileuszowe misje ewangelizacyjne, podczas których nauki wygłosił ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Ich zwieńczeniem była Msza św. odprawiona w uroczystość św. Piotra i Pawła pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego.

– Dziękujemy dobremu Bogu za wiele dobra, które w tym czasie i w tym miejscu dokonało się i dokonuje w sercach naszych parafian i gości – mówił podczas Eucharystii ks. Artur Szajko, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku.

Bp Kamiński przypomniał w homilii, że złoty jubileusz parafii, to też czas podsumowań i rozliczeń z głoszenia Ewangelii światu.

– Kościół to dar nad dary. Jezus przez mękę i śmierć wysłużył, by wszystkich ludzi bez wyjątku ogarnąć w jedną wspólnotę: Kościół – Ecclesia. Chciał, by wszyscy byli z Nim w relacji. My, starsi, mamy już pewne skażenia i nie mamy takiej prostoty relacji do Boga jak dzieci. One kochają bezpośrednio, bez „żadnego ale”. Mówią: „Jezu, ufam Tobie”, niezależnie co dzieje się w ich życiu. Tego się od nich powinniśmy uczyć – mówił.

Nawiązując do nauczania kard. Wyszyńskiego, którego podpis widnieje na akcie powstania parafii św. Michała Archanioła, wskazał na „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

– Prymas Tysiąclecia zafundował światu „cywilizację miłości”. Kiedy będziemy mocni wiarą i miłością, będziemy zwycięzcami – wskazał bp Kamiński.

Po modlitwie rozpoczął się piknik parafialny, który uświetniły koncerty zespołu Regau i Basi Giewont. Przez cały dzień można było też oddawać krew w ramach akcji „50 litrów na 50 lat parafii”. Przygotowano też plenerowa wystawę zdjęć z historią parafii.

Kościół w Grodzisku został wybudowany prawdopodobnie w roku 1534 z fundacji królowej Bony i zamożnego szlachcica, który w tym miejscu miał pustelnię, gdzie pokutował za hulaszcze życie. Jest najstarszym zachowanym drewnianym kościołem w Warszawie. Był wielokrotnie remontowany, ale zachował pierwotny układ architektoniczny. Od 1602 roku przez około 250 lat prowadzili go bernardyni. Po kasacie klasztorów świątynia znalazła się pod zarządem parafii Matki Bożej Loretańskiej na Pradze. Prymas Stefan Wyszyński dekretem z 28 września 1958 roku ustanowił tutejszy kościół filią parafii św. Izydora w Markach i nadał mu prawo prowadzenia ksiąg metrykalnych, a 1 lipca 1975 roku erygował parafię św. Michała Archanioła w Grodzisku.

