Maluszek u loretanek

Dziecko zostało znalezione w sobotę o 21.10.

- Chłopczyk był świeżo po urodzeniu. Wyglądał na zdrowego. Nadałam mu imię Jakub. Gdy zgodnie z procedurą w takich przypadkach przyjechała policja i pogotowie ratunkowe, zabrano go do szpitala - mówi s. Wioletta Ostrowska CSL, asystentka generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Siostry proszą o modlitwę za maluszka.

To już szósty noworodek pozostawiony w oknie życia przy ul. Kłopotowskiego 18 w Warszawie od momentu powstania miejsca.

Okno ż ycia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie. Zostało otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale loretanek, abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz pary nowożeńców Ewy i Marcina, w znacznej części finansujących to przedsięwzięcie.

Loretankom przyświecają słowa bł. Ignacego Kłopotowskiego " Każde życie od śmierci zachowane to zasługa wielka dla ojczyzny".

Zadaniem sióstr czuwających przy oknie życia jest zapewnienie ciepła i opieki pielęgnacyjnej w pierwszych chwilach pobytu dziecka w oknie, a potem towarzyszenie opiece lekarskiej w szpitalu, skąd dziecko jest kierowane do pogotowia rodzinnego.