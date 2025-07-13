Maluszek u loretanek

Warszawski

12 lipca w oknie życia przy ul. Kłopotowskiego 18 w Warszawie został znaleziony noworodek.

 
Siostry proszą o modlitwę za dziecko. Henryk Przondziono /Foto Gość

Dziecko zostało znalezione w sobotę o 21.10.

- Chłopczyk był świeżo po urodzeniu. Wyglądał na zdrowego. Nadałam mu imię Jakub. Gdy zgodnie z procedurą w takich przypadkach przyjechała policja i pogotowie ratunkowe, zabrano go do szpitala - mówi s. Wioletta Ostrowska CSL, asystentka generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Siostry proszą o modlitwę za maluszka.

To już szósty noworodek pozostawiony w oknie życia przy ul. Kłopotowskiego 18  w Warszawie od momentu powstania miejsca.

Okno ż ycia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie. Zostało otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale loretanek,  abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz pary nowożeńców Ewy i Marcina, w znacznej części finansujących to przedsięwzięcie.   

Loretankom przyświecają słowa bł. Ignacego Kłopotowskiego " Każde życie od śmierci zachowane to zasługa wielka dla ojczyzny". 

Zadaniem sióstr czuwających przy oknie życia jest zapewnienie ciepła i opieki pielęgnacyjnej w pierwszych chwilach pobytu dziecka w oknie, a potem towarzyszenie opiece lekarskiej w szpitalu, skąd dziecko jest kierowane do pogotowia rodzinnego. 

      

  

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

GOSC.PL

publikacja 13.07.2025 13:45

