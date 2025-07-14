Na ekspozycji „Ruiny i odbudowa Starego Miasta w litografiach” muzeum zaprezentuje wybrane prace Antoniego Suchanka oraz Jana Kucharskiego. Przedstawiają one ulice i zakątki Starego Miasta zniszczone w wyniku II wojny światowej oraz miejsca w trakcje odbudowy stolicy. Udostępnione prace pochodzą ze zbiorów kuratora Tomasza Leca i są nie tylko zapisem historii, ale także świadectwem wrażliwości twórców, którzy w swoich dziełach uchwycili zarówno tragedię zniszczenia, jak i nadzieję odrodzenia.

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 lipca o godz. 13, a oprowadzanie kuratorskie 19 lipca o godz. 13. W jego trakcie Tomasz Lec przybliży sylwetki artystów oraz technikę, w jakiej zostały wykonane dzieła. Opowie też o miejscach na Starym Mieście, które są tematem pokazywanych prac.

Wystawa znajduje się na parterze muzeum. Wstęp na nią jest wolny.

Antoni Suchanek urodził się w 1901 roku w Rzeszowie. Ukończył ASP W Krakowie. W 1943 roku został aresztowany przez Gestapo i więziony na Pawiaku. Był też w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie można było go spotkać z pędzlem, paletą i sztalugami na gruzach kościołów i innych budynków. W 1946 roku przeniósł się do Gdańska.

Jan Jakub Kucharski urodził się w 1918 roku. Wychowywał się i kończył szkołę podstawową w Lutomiersku k. Łodzi u salezjanów. W latach 1936-39 uczył się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie i już wtedy odebrał nagrodę prezydenta miasta za działalność artystyczną. W 1939 roku zgłosił się na ochotnika do Obrony Narodowej. Był w obozach i więzieniach niemieckich. Po wojnie studiował na ASP w Warszawie. Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym i grafiką.

Rok 2025 został 16 stycznia przez Radę Miasta st. Warszawy ustanowiony jednogłośnie Rokiem 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy.