Organy w roli głównej

Program festiwalu jest skomponowany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. - Co roku mamy szerokie grono odbiorców. Artyści grają nie tylko dla pasjonatów muzyki. Staram się budować program różnorodny. Przemycam muzykę z górnej półki, która jest ucztą dla znawców, jak również proponuję kompozycje dla szerokiej publiczności - mówi prof. Jan Bokszczanin, dyrektor artystyczny festiwalu i organista, który w tym roku obchodzi 25 lat pracy artystycznej i z tej okazji da recital organowy.

Podczas jedenastu koncertów w Legionowie wystąpią znakomici organiści z Polski, ale też ze Szwajcarii, Węgier, Słowacji, Hiszpanii, Belgii i Ukrainy. Będą również zespoły kameralne i wokaliści. Wykonają utwory kompozytorów polskich, w tym Mieczysława Surzyńskiego, Stanisława Moniuszki, Marcina Sawy, Karola Szymanowskiego czy Witolda Lutosławskiego, oraz twórców światowych, m.in. Johana Sebastiana Bacha, Eduarda Torresa, José de la Vegi czy Manuela Falla. W programie znajdą się także utwory odnoszące się do Boga, np. Salve Regina, Ave Maria, improwizacje nt. Święty Boże, Głos mój podnoszę do Bogarodzicy czy Magnificat.

Koncerty odbędą się w parafii św. Jana Kantego oraz w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Na wszystkie jest wstęp wolny.

Organizatorami festiwalu są Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Pro Musicae Artis, a współorganizatorami Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, parafia św. Jana Kantego w Legionowie i Urząd Miasta Legionowo.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Gość Niedzielny”.

Harmonogram festiwalu

• 26 lipca, sobota, godz. 19.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Jesus Sampedro Marquez (Hiszpania) - organy,

• 2 sierpnia, sobota, godz. 19.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, ORGANITY - jazzowe impresje, Andrzej Mikulski - organy, Piotr Rodowicz - kontrabas, Ewa Mikulska - kontralt,

• 3 sierpnia, niedziela, godz. 16.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Wioleta Sędzik - sopran, Jan Bokszczanin - organy,

• 10 sierpnia, niedziela, godz. 16.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Zsolt Máté Mészáros (Węgry) - organy

• 16 sierpnia, sobota, godz. 19.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Jean Christopher Geiser (Szwajcaria) - organy

• 23 sierpnia, sobota, godz. 19.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Stanislav Šurin (Słowacja) - organy,

• 24 sierpnia, niedziela, godz. 16.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Sara Prusińska - flet, Ignacy Bialic - organy,

• 30 sierpnia, sobota, godz. 19.00, sala widowiskowa, ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, Tomasz Strahl - wiolonczela, Wojciech Koprowski - skrzypce, Rafał Grząka - akordeon,

• 31 sierpnia, niedziela, godz. 16.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Jan Bokszczanin - recital organowy –- 25-lecie pracy artystycznej,

• 6 września, sobota, godz. 19.00, sala widowiskowa, ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, Krzysztof Jakowicz - skrzypce, Robert Morawski - fortepian

• 7 września, niedziela, godz. 16.00, kościół Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2, Anastasiia Staroselska (Ukraina) - mezzosopran, Peter Van de Velde (Belgia) - organy.