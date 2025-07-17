Wierzby przyznane!

Na tegoroczny konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, który jest organizowany przez samorząd Mazowsza i mazowiecki oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich, wpłynęły 124 zgłoszenia, spośród których kapituła nagrodziła 20 najlepszych, a kolejne 20 wyróżniła.

– Mazowieckie muzea po raz kolejny pokazały, że są nowoczesne, innowacyjne i realizują ciekawe projekty. Przy okazji zachęcam do odwiedzania naszych placówek – mówił 17 lipca wicemarszałek Wiesław Raboszuk.



Muzea zostały nagrodzone w pięciu kategoriach: wystawa, projekt edukacyjny, wydawnictwo muzealne, plakat muzealny oraz w kategorii otwartej.



Wyróżnienia w kategorii "wystawa" zdobyła m.in. ekspozycja „Do Potomnego. W 80. rocznicę Powstania Warszawskiego” zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

W kategorii „wystawa” 1. miejsce zdobyła ekspozycja „Mera-Błonie… Tak biło serce miasta”, przygotowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej, 2. miejsce – wystawa „Pierwsza Warszawa M-20 nr 000001 – powrót ikony polskiej motoryzacji” – Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach; 2. miejsce ex aequo otrzymały także wystawa „Julia Keilowa. Projektantka”, zorganizowana przez Muzeum Warszawy oraz wystawa pt. „Architektura dworców kolejowych 1918–1939”, zorganizowana przez Stację Muzeum.

Wyróżnienia zdobyły m.in. ekspozycje „Wiara i nadzieja na zesłaniu”, poświęcona dramatycznym losom Polaków, którzy na przestrzeni wieków stawali się ofiarami represji i przymusowych deportacji, zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, oraz „Do Potomnego. W 80. rocznicę Powstania Warszawskiego”, zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.



W kategoria „Projekt edukacyjny” 2. miejsce zdobył projekt „Szkoła komiksu” zorganizowany przez Lengrenówkę oddział Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Wyróżnienia przypadły m.in. „Wilanowskiemu menu” Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz „Bezpiecznie w podróży” Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.



W kategoria „wydawnictwo muzealne” 1. miejsce przypadło wydawnictwu „Malarki warszawskie. Katalog zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a 2. miejsce – wydawnictwu „Józef Chełmoński 1849–1914, katalog wystawy” Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wyróżnienia odebrały m.in. „Opowiadania o wartościach. Zbiór tekstów towarzyszących Akcji Żonkile" wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, „Kolor Powstania 1944. Zdjęcia walczącej Warszawy” wydany przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz „Pamięć w kolorze sepii. Kolekcja fotografii z okresu powstania styczniowego w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie” wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.



W kategorii otwartej wyróżnienie przypadło dla „CAGAAN SAR. Powitanie Mongolskiego Nowego Roku” zorganizowanego przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.



W kategorii „plakat muzealny” 1. miejsce zdobył plakat do wystawy „Miecze japońskie. Z kolekcji gen. Sławomira Petelickiego i Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego” przygotowany przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, a wyróżnienia „Wolne żarty. Humor lat 90.” przygotowany przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, „Świat nierealny, lecz poznawalny” przygotowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i „Józef Chełmoński” przygotowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie.