Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny, do którego doszło 24 lipca w miejscowości Lasopol, w gminie Chynów. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że w późnych godzinach wieczornych na mało uczęszczanej drodze doszło do brutalnego zabójstwa. Ok. godz. 22 przejeżdżający tamtędy na rowerze świadek zauważył wysoki ogień i odkrył leżące w płomieniach ciało mężczyzny. Zauważył również, że z miejsca zdarzenia bez włączonych świateł oddalił się samochód terenowy. Wezwane na miejsce służby ratunkowe stwierdziły zgon mężczyzny.

W toku natychmiastowych czynności funkcjonariusze policji, na podstawie numerów rejestracyjnych, zidentyfikowali pojazd oraz jego właściciela. Na terenie plebanii w Przypkach zatrzymano proboszcza miejscowej parafii ks. Mirosława M. Ofiarą okazał się 68-letni Anatol C., osoba bezdomna, która była dobrze znana zatrzymanemu.

W dniu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny miejsca znalezienia zwłok oraz ciała zmarłego. Zabezpieczono przedmiot, który mógł posłużyć jako narzędzie zbrodni. Zgodnie ze wstępnymi wynikami sekcji zwłok, bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonego były oparzenia obejmujące ok. 80 proc. powierzchni ciała. Zmarły posiadał również obrażenia głowy, zadane ciężkim narzędziem o zaostrzonej krawędzi, które mogły przyczynić się do jego śmierci.

Ks. Mirosław M., przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jako motyw swojego działania wskazał sprzeczkę, do której doszło między nim a pokrzywdzonym. Z jego wyjaśnień wynika, że zadał ofierze kilkakrotne uderzenia siekierą w głowę, a następnie oblał ciało łatwopalną cieczą i podpalił.

Prokurator planuje przedstawić ks. Mirosławowi M. zarzut zabójstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, to jest przestępstwa z art. 148 par. 2 pkt. 1 Kodeksu karnego, a następnie przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Prokuratura skieruje również do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane przestępstwo podejrzanemu grozi kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.

W związku z tragedią swoje oświadczenie opublikował metropolita warszawski abp Adrian Galbas.