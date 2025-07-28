Mszę św. pogrzebową Joanny Kołaczkowskiej koncelebrowało kilku księży. Przewodniczył jej o. Lech Dobroczyński, proboszcz franciszkańskiej parafii św. Antoniego w Warszawie. - Asi zależało, by pogrzeb nie był pompatyczny. Wszystkimi nami miotają trudne uczucia, ale przychodzimy tu pełni nadziei, że Aśka nie skończyła życia, tylko je zaczęła. Dziś chcemy modlić się, wynagradzając Bogu za jej słabości i o to, byśmy wszyscy kiedyś się spotkali w niebie - mówił rozpoczynając Eucharystię.

W homilii zaprzyjaźniony z rodziną dk. Marcin Gajda przypomniał, że śmierć paradoksalnie potrafi odsłonić piękno życia. - Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy obdarowani przez drugiego człowieka. Wszystkich nas tu przyprowadziła miłość, niezależnie czy ktoś jest religijny, czy nie. Jest nas tak wielu, to wydaje się, że obfitym plonem jej życia i działalności scenicznej jest miłość. Ona ukazuje wartość ziarna, które obumarło - mówił.

Tłumaczył, że w aktywności kabaretowej Joanny Kołaczkowskiej nie chodziło o sam śmiech i humor, ale o to, że to uruchamiało w odbiorcach prawdę o ludzkiej egzystencji i kondycji. - Śmiejąc się, godziliśmy się w sposób znieczulony spotkać z prawdą o nas samych - mówił.

Przywołał też słowa papieża Franciszka: "Wszyscy jesteśmy mieszaniną światła i cienia". - Ostatecznie wszystko się przefiltruje i zostanie światło. Dziękujemy za światło, którego doświadczyliśmy dzięki Joannie. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że życie, choć kruche, jest zjawiskowo piękne - zakończył kazanie.

Czytanie na Mszę św. wybrała siostra zmarłej Agnieszka. Były to słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian z fragmentem: "Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana".

W intencji zmarłej Joanny w kościele św. Karola Boromeusza zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa 1 sierpnia o godz. 15. Modlitwa będzie też 1 września w parafii Imienia Maryi w Poznaniu. Misyjne Msze św. będą odprawiane u werbistów w Pieniężnie. Od 9 września do 4 października zaplanowano gregoriankę w parafii św. Antoniego w Warszawie. Msze św. będą również odprawiane w listopadzie na warszawskich Włochach, w parafii Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej 46.

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca po walce z nowotworem. Miała 59 lat. Spoczęła na Powązkach.