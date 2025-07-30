Spotkanie powstańców z prezydentem Polski i Warszawy

Uroczystość odbyła się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wzięli w niej udział m.in. Rafał Trzaskowski, rodziny powstańców, harcerze, weterani misji zagranicznych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, wolontariusze z całego kraju, a także duchowni różnych wyznań.

Przybyłych powitał Jan Ołdakowski, dyrektor MPW, przypominając że 81 lat temu powstańcy stanęli do walki nie tylko o ukochaną Warszawę, ale o całą Polskę.

- Przyłączyła się ludność cywilna, kopiąc studnie, budując barykady, organizując pomoc dla rannych, gotując. Walczyła cała stolica, przez 63 dni miasto było wielką wspólnotą otwartą na prądy ideowe, potrafiącą działać w trudnych warunkach. Sierpniowa walka, choć nie skończyła się zwycięstwem, stała się dla następnych pokoleń symbolem męstwa i patriotyzmu. Z niej wyrosła wolna i niepodległa Polska. Polska, która dziś oddaje wam i waszym towarzyszom broni hołd – mówił.

Halina Strzelecka ps. „Grażyna”, łączniczka i sanitariuszka w I Obwodzie „Radwan” w Śródmieściu została odznaczona za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przemysław Keler /KPRP

Następnie prezydent RP Andrzej Duda odznaczył powstańców oraz osoby dbające o pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Halina Strzelecka ps. „Grażyna”, łączniczka i sanitariuszka w I Obwodzie „Radwan” w Śródmieściu odebrała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a Włodzimierz Maczunder ps. „Chomik”, żołnierz plutonu ochrony sztabu przy ul Tamka 46, Zgrupowanie „Bicz”, Gruba Bojowa „Krybar” - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski odznaczenia odebrali pracownicy i wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego, członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz instruktor harcerski.

W przemówieniu Prezydent RP podkreślił, że Powstanie Warszawskie to „jeden z najważniejszych punktów historii w naszych dziejach, bez wątpienia – punktów dumy i cierpienia, ale jakże szlachetnego i ważnego, a przede wszystkim jak bardzo potrzebnego”.

Podziękował za przesłanie, które uczestnicy tamtych wydarzeń niosą ze sobą przez dziesięciolecia, motywując i zobowiązując jednocześnie obywateli do zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim, a władze Rzeczypospolitej do dbania i umacniania bezpieczeństwa Polski. - Dziękuję wam za tą niezwykłą dumę z waszej walki, waszego bohaterstwa, waszej postawy – z was. Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym! Niech wiecznie żyją Powstańcy Warszawscy! Niech pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach trwa nieprzerwanie w naszej historii! – mówił Andrzej Duda.

W imieniu powstańców wypowiedział się Janusz Maksymowicz, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich. - Spotykamy się dziś w tym symbolicznym miejscu, by uczcić 81. rocznicę Powstania Warszawskiego. Walki w sierpniu 1944 roku były tragiczną próbą wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji, zrodzoną z pragnienia życia w niepodległym kraju. Przez 63 dni mimo braku odpowiedniego uzbrojenia i wsparcia z zewnątrz stawialiśmy opór, broniliśmy wartości takich jak wolność, honor, przyjaźń, męstwo, prawość i szacunek dla drugiego człowieka. W tej walce ogromną rolę odegrały kobiety, które nie tylko były sanitariuszkami czy łączniczkami, ale często walczyły z bronią w ręku – mówił.

31 lipca o godz. 18 zostanie odprawiona na plac Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego Msza św. polowa pod przewodnictwem biskupa polowego WP Wiesława Lechowicza. W koncelebrze weźmie udział m.in metropolita warszawski abp Adrian Galbas.