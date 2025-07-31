Warszawski

Ks. Paweł Sokołowski obejmie parafię w Przypkach

Kapłan zastąpi aresztowanego ks. Mirosława M., który przyznał się do popełnienia morderstwa.

 
Ks. Paweł Sokołowski został administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach oraz rektorem Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie archwwa.pl

Arcybiskup Adrian Galbas mianował ks. Pawła Sokołowskiego administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach oraz rektorem cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie. Kapłan otrzymał wszystkie uprawnienia, które na mocy prawa kanonicznego przysługują proboszczom parafii archidiecezji warszawskiej.

Ks. Sokołowski ma 48 lat. W latach 1996-2002 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym, uzyskując tytuł magistra teologii. 25 maja 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa. Pełnił posługę jako wikariusz w parafiach w Lesznie koło Błonia, Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie oraz św. Wojciecha na Woli. Od 2020 r. był wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie.

publikacja 31.07.2025 18:50

