Ks. Paweł Sokołowski obejmie parafię w Przypkach

Arcybiskup Adrian Galbas mianował ks. Pawła Sokołowskiego administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach oraz rektorem cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie. Kapłan otrzymał wszystkie uprawnienia, które na mocy prawa kanonicznego przysługują proboszczom parafii archidiecezji warszawskiej.

Ks. Sokołowski ma 48 lat. W latach 1996-2002 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym, uzyskując tytuł magistra teologii. 25 maja 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa. Pełnił posługę jako wikariusz w parafiach w Lesznie koło Błonia, Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie oraz św. Wojciecha na Woli. Od 2020 r. był wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie.