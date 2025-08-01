Uroczystość z udziałem bp. Piotra Jareckiego zorganizowało Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Chciało przypomnieć przed stojącym przed kościołem sióstr wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pomnikiem kard. Wyszyńskiego udział przyszłego prymasa w Powstaniu Warszawskim.

Wieniec złożył Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a modlitwę poprowadził bp Jarecki. W uroczystości pomagali harcerze.

Biskup Jarecki przypomniał, że ks. Stefan Wyszyński 1 sierpnia 1944 r. znajdował się w Laskach, gdzie dom rekolekcyjny zamieniono na szpital powstańczy, i wspierał żołnierzy walczących w kampinoskich oddziałach, pełniąc funkcję kapelana AK okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos pod ps. Radwan III.

- Nie ograniczał się do posługi sakramentalnej. Służył całemu człowiekowi. Wspomagał personel szpitalny. Wspominał w zapiskach, że przed interwencjami chirurgicznymi młodzi powstańcy prosili go, by przy nich był i trzymał za rękę. To jest dla nas księży wskazówka, by nie ograniczać się tylko do sakramentów i kazań. Każdy ma prawo do naszej pomocy, a w pierwszej kolejności cierpiący – mówił bp Jarecki.

Piotr Dmitrowicz przypomniał jak pod koniec powstania warszawskiego ks. Wyszyński zobaczył na niebie chmurę wirujących kartek niesionych przez wiatr od strony płonącej stolicy.

- Na jednej niedopalonej przeczytał słowa „Będziesz miłował”. I te słowa nawiązują do życia prymasa. Nadpaloną kartkę uznał za drogowskaz, jak na popiołach sierpnia i września 1944 roku budować miłość i odbudowywać wspólnotę. Powstanie Warszawskie było dla niego odnośnikiem. Co roku pamiętał o 1 sierpnia. Wyciągnął z niego wnioski. Był realistą. Chciał być odpowiedzialny za Kościół, czyli ludzi. Nie mógł iść na zwarcie z komunistami. Sam zapłacił za to więzieniem, ale Kościół przetrwał. W 1980 roku był powściągliwy wobec „Solidarności”, bo bał się rozlewu krwi. Zanotował: „Nie darowałbym sobie, gdyby choć jeden młody chłopak zginął”- mówił Piotr Dmytrowicz.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza 3 sierpnia o godz. 13 na wykład dr. Edgara Sukiennika „Ksiądz Stefan Wyszyński. Nieznany bohater Powstania Warszawskiego”. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz eksponatów muzealnych z okresu powstania 1944 r. Wstęp wolny.

W sierpniu w muzeum startuje VII edycja projektu „Będziesz miłował”. W sześciu poprzednich powstało ponad 50 not biograficznych kapelanów Powstania Warszawskiego. Wolontariusze pod kierunkiem ekspertów i historyków będą przez kolejne 63 dni przygotowywać biogramy kolejnych duchownych związanych ze zrywem stolicy. Do wszystkich biogramów powstaną wirtualne spacery po miejscach związanych z danym kapłanem.