W obecności dziekana dekanatu jelonkowskiego, ks. prałata Wiktora Ojrzyńskiego, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz ks. Dariusza Wilka CSMA, przełożonego generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, parafię Matki Bożej Królowej Aniołów przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 odbyło się kanoniczne objęcie urzędu proboszcza przez ks. dr hab. Czesława Kustrę CSMA. Kapłan po latach powrócił do wspólnoty, z którą związany był od samych jej początków. Zastąpił ks. Kazimierza Jońca, który kierował wspólnotą przez ostatnie dziewięć lat.

Jak wspomina ks. Kustra, jego pierwsze zetknięcie z bemowską parafią miało miejsce w 1982 roku, kiedy jako kleryk grał na organach podczas poświęcenia placu kościelnego. Tutaj spędził również miesiąc jako diakon, a następnie dwa lata podczas studiów doktoranckich, intensywnie pracując z młodzieżą i młodymi małżeństwami. Jego doświadczenie w formowaniu wspólnoty Domowego Kościoła i bliska praca z młodymi parafianami zbudowały solidny fundament, na którym może teraz oprzeć swoją nową posługę.

Symbolicznym punktem uroczystości było przekazanie nowemu proboszczowi kluczy do kościoła i wszystkich budynków parafialnych przez dziekana. Ksiądz prałat Wiktor Ojrzyński odczytał również dekret nominacyjny abp. Adriana Galbasa.

- Otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj tą parafią tak, jak zostało tobie to polecone, jako niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej - mówił ks. Ojrzyński, wręczając klucze symbolizujące nie tylko fizyczny dostęp do obiektów parafii, lecz także duchową władzę i obowiązek otwierania drzwi do zbawienia, sakramentów i wspólnotowego życia.

Eucharystii przewodniczył ksiądz Dariusz Wilk, który dziękował księdzu Kustrze za entuzjazm i gotowość do przyjęcia nowego zadania.

Urodzony w 1957 roku ks. Czesław Kustra jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu był związany z Instytutem Nauk Pedagogicznych oraz Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych. Jego praca naukowa koncentruje się na koncepcji wychowania księdza Bronisława Markiewicza, założyciela michalitów. Jest autorem monografii na temat działalności edukacyjnej Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” oraz licznych opracowań z zakresu wychowania religijnego. Ks. Czesław Kustra był także prefektem seminarium w Krakowie, a następnie proboszczem w Toruniu (w latach 1999-2017) i w Przysieku (w latach 2017-2025).

Ks. Kustra zapowiedział, że jego misją będzie budowanie wspólnoty w duchu współpracy ze świeckimi. Jednym z jego pierwszych kroków będzie wdrożenie posługi akolitów, czyli mężczyzn, którzy po odpowiedniej formacji będą mogli wspierać kapłanów w posłudze, na przykład poprzez udzielanie Komunii Świętej i odwiedziny z Panem Jezusem osób chorych.

Witając nowego proboszcza, parafianie przywołali jego wcześniejszą pracę z młodzieżą i młodymi małżeństwami, wyrażając nadzieję na kontynuację tego duszpasterskiego zaangażowania. Przełożony generalny michalitów zaapelował do wiernych, aby otoczyli ks. Kustrę modlitwą, życzliwością i braterskim wsparciem.

Historia parafii Matki Bożej Królowej Aniołów jest nierozerwalnie związana ze Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła, czyli michalitów. Duchowni oraz siostry michalitki prowadzą posługę duszpasterską, katechetyczną i misyjną, korzystając z nauczania bł. Bronisława Markiewicza, założyciela zgromadzenia. Charyzmat zakonu kładzie nacisk na opiekę i wychowanie zaniedbanej młodzieży, walkę z problemami społecznymi oraz promowanie ducha pracy i trzeźwości. Temu służyły na Bemowie m.in. Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael" i Oratorium "Chatka Michatka". Już we wczesnych latach istnienia parafii, obok kaplicy, stworzono przestrzeń dedykowaną młodzieży, obejmującą siłownię i kawiarenkę "U Michała". W kolejnym roku dodano studio muzyczne. W dolnej części kompleksu parafialnego zbudowano również ścianę wspinaczkową i dużą salę, która służy także wydarzeniom kulturalnym.

Pierwszym organizatorem ośrodka duszpasterskiego na Bemowie był ksiądz Józef Żak CSMA, który pełnił tę funkcję w latach 1981-1984. Następnie, w 1988 roku, probostwo objął ksiądz Stanisław Morawski. 25 sierpnia 1997 r. nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Karol Dąbrowski. 25 lipca 2004 r. funkcję tę powierzono ks. Józefowi Grońskiemu. 28 lipca 2013 r., w kościele odbyło się uroczyste wprowadzenie na urząd nowego proboszcza parafii ks. Rafała Kamińskiego. W 2016 r. proboszczem został ks. Kazimierz Joniec CSMA, który przewodził parafii przez dziewięć lat.