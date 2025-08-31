Świeć, Panie, nad jego duszą

W uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, 29 sierpnia - w wieku 65 lat, w 31. roku kapłaństwa - zmarł ks. Włodzimierz Serżysko, mieszkaniec Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Włodzimierz Serżysko urodził się 2 lipca 1960 roku w Warszawie. Pochodził z parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Romaniuka 27 maja 1995 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Klemensa PM w Klembowie (1995-1997) oraz św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM w Poświętnem (1997-2000). Następnie był rezydentem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim (2000-2001). Kolejny rok pracował jako wikariusz parafii Świętej Trójcy w Kołbieli (2001-2002), a następnie był kapelanem sióstr loretanek w Loretto k. Wyszkowa (2002-2005). Po zakończeniu tej posługi został rezydentem parafii cywilno-wojskowej św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim (2005-2006). Był kapelanem sióstr elżbietanek w Otwocku (2006-2008) oraz rezydentem parafii: Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach (2008-2017) oraz św. Wincentego á Paulo w Otwocku (2017-2021). Pracując w Otwocku, pełnił jednocześnie funkcję kapelana Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (2014- 2021).

Z początkiem lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku (1.07.2021–14.01.2024). Ze względu na stan zdrowia został z tej funkcji odwołany i w styczniu 2024 roku zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 września o godz. 11 w parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku.