Kiedy we wrześniu 1944 r. Niemcy wycofali się z prawobrzeżnej Warszawy, wysadzając celowo w powietrze 14 września kościół św. Floriana, Pragę zajęli Rosjanie. Rozpoczęły się aresztowania żołnierzy AK, represje wobec cywilów i tworzenie struktur komunistycznego aparatu terroru.

– Na ofensywę Armii Czerwonej trzeba było poczekać aż do zniszczenia lewobrzeżnej Warszawy przez Niemców. Praga jako dzielnica najmniej ucierpiała w Powstaniu Warszawskim, dlatego w okresie powojennym znalazła się w obszarze zainteresowania komunistycznego resortu bezpieczeństwa. To właśnie na Pradze instalował on swoje placówki, czego przykładem może być kamienica przy ul. Strzeleckiej 8, w której w latach 1945–1948 mieścił się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Takich miejsc było więcej, np. budynki przy ul. Cyryla i Metodego 4, ul. Sierakowskiego 7, ul. 11 Listopada 66 i 68 czy Więzienie Karno-Śledcze, popularnie nazywane „Toledo” – przypomina dr Marta Milewska, kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8, Oddział IPN w Warszawie, zapraszając na obchody poświęcone osobom zamordowanym i zadręczonym na Pradze przez NKWD i UB do roku 1954.

Będą one przypomnieniem tych dramatycznych wydarzeń i hołdem dla ofiar komunistycznych represji. Przygotowali je Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Izba Pamięci Strzelecka 8 oraz Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.



Program wydarzeń:

12 września – Izba Pamięci Strzelecka 8

godz. 10 – „Powstanie Warszawskie na Pradze” – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem elementów wystawy „Z piekła do piekła"

godz. 12 – spacer historyczny „Śladami zbrodni komunistycznych"

godz. 16 – złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą więźniom WUBP w Warszawie

godz. 17 – wykład Radosława Stróżyka „Bezimienni bohaterowie. Członkowie konspiracji warszawsko-praskiej z lat 1939–1944"

godz. 18 – zwiedzanie z przewodnikiem Izby Pamięci Strzelecka 8



14 września

godz. 12.30 – Msza św. w intencji osób zamordowanych i zadręczonych przez NKWD i UB w katowniach praskich w latach 1944–1954 w kościele parafialnym Matki Bożej Loretańskiej (ul. Ratuszowa 5A w Warszawie)

godz. 13.45 – okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów pod pomnikiem Pomordowanych w Praskich Więzieniach (ul. Namysłowska 6A w Warszawie).