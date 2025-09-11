Zmarł ks. prałat Andrzej Perdzyński

Ksiądz prałat Andrzej Perdzyński urodził się 10 sierpnia 1952 roku w domu Aleksandra i Leokadii z d. Gadomskiej, w Kielcach. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 5 czerwca 1977 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w siedmiu parafiach: w Jeruzalu, Piasecznie, Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej, św. Augustyna na Muranowie, św. Karola Boromeusza na Powązkach oraz Bogurodzicy Maryi na Jelonkach. W latach 1996-2024 był proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie. Był również wicedziekanem i dziekanem dekanatu pruszkowskiego, a także kanonikiem protektorem Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej. W 2022 roku otrzymał honorowe odznaczenie kapelana Jego Świątobliwości.

W kapłaństwie przeżył 48 lat. Zmarł w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pogrzeb ks. prałata Andrzeja Perdzyńskiego odbędzie się w sobotę 13 września, o godz. 10 w parafii Narodzenia NMP w Komorowie, po czym nastąpi wyprowadzenie ciała do grobu na cmentarzu w Komorowie.