Świadek światłości

24 września w archikatedrze warszawskiej rozpocznie się roczny cykl wykładów o Biblii. To zaproszenie do czytania Pisma Świętego nie tylko rozumem, ale także sercem, aby jeszcze pełniej przeżywać swoją wiarę.
Poprowadzi je ks. Maciej Jaszczołt, biblista, przewodnik po Ziemi Świętej, katecheta i wikariusz parafii archikatedralnej - po wieczornej Mszy św. o 19.45. Zapisy spotkań będą umieszczane na kanale Jaskinia Słowa na YouTube, gdzie jest ponad 500 nagrań - wykładów, wprowadzeń do lektury i medytacji Biblii, a także opowieści o archeologii, historii i geografii starożytnego Izraela.Na kanale Jaskinia Słowa są umieszcane biblijne wykłady, rekolekcje, codzienne kazania i niedzielne homilie. FB Jaskinia Słowa
W tym roku akademickim wykłady będą poświęcone pismom św. Jana apostoła. - Razem odkryjemy niezwykłą głębię Ewangelii Jana, Listów Janowych i Apokalipsy. Będzie to podróż przez teksty, które należą do najbardziej duchowych i mistycznych w całym Piśmie Świętym. Zatrzymamy się nad symboliką i językiem Jana, jego teologią światła i życia, nad wizją Kościoła oraz nad przesłaniem nadziei, jakie niesie Apokalipsa – zapowiada ks. Jaszczołt.
Daty i tematy spotkań:
24 września 2025 (środa) – Wprowadzenie do Corpus Joanneum
8 października 2025 (środa) – Prolog i pierwsze spotkania z uczniami
29 października 2025 (środa) – Pierwsze znaki i początki wiary
12 listopada 2025 (środa) – Jezus w Samarii, pierwsze uzdrowienia
26 listopada 2025 (środa) – Chleb życia
9 grudnia 2025 (wtorek) – Święta żydowskie i tożsamość Jezusa
31 grudnia 2025 (środa) – spotkanie on-line – Życie i śmierć: Łazarz i Pascha
14 stycznia 2026 (środa) – Wieczernik i modlitwa Jezusa
27 stycznia 2026 (wtorek) – Męka i śmierć Jezusa
11 lutego 2026 (środa) – Zmartwychwstanie i i spotkania z uczniami
25 lutego 2026 (środa) – 1 List Jana: Wprowadzenie i temat miłości
11 marca 2026 (środa) – 1 List Jana: Walka z herezjami i zwycięstwo wiary
25 marca 2026 (środa) – 2 i 3 List Jana: wspólnoty w kryzysie
8 kwietnia 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Wprowadzenie i wizja nieba
22 kwietnia 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Liturgia niebiańska i pieczęcie
13 maja 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Trąby i walka duchowa
27 maja 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Bestie i sąd nad światem
9 czerwca 2026 (wtorek) – Apokalipsa Jana: Upadek Babilonu i zwycięstwo Chrystusa
23 czerwca 2026 (wtorek) – Apokalipsa Jana: Nowe niebo i nowa ziemia.