Świadek światłości

Poprowadzi je ks. Maciej Jaszczołt, biblista, przewodnik po Ziemi Świętej, katecheta i wikariusz parafii archikatedralnej - po wieczornej Mszy św. o 19.45. Zapisy spotkań będą umieszczane na kanale Jaskinia Słowa na YouTube, gdzie jest ponad 500 nagrań - wykładów, wprowadzeń do lektury i medytacji Biblii, a także opowieści o archeologii, historii i geografii starożytnego Izraela.

Na kanale Jaskinia Słowa są umieszcane biblijne wykłady, rekolekcje, codzienne kazania i niedzielne homilie. FB Jaskinia Słowa

W tym roku akademickim wykłady będą poświęcone pismom św. Jana apostoła. - Razem odkryjemy niezwykłą głębię Ewangelii Jana, Listów Janowych i Apokalipsy. Będzie to podróż przez teksty, które należą do najbardziej duchowych i mistycznych w całym Piśmie Świętym. Zatrzymamy się nad symboliką i językiem Jana, jego teologią światła i życia, nad wizją Kościoła oraz nad przesłaniem nadziei, jakie niesie Apokalipsa – zapowiada ks. Jaszczołt.

Daty i tematy spotkań:

24 września 2025 (środa) – Wprowadzenie do Corpus Joanneum

8 października 2025 (środa) – Prolog i pierwsze spotkania z uczniami

29 października 2025 (środa) – Pierwsze znaki i początki wiary

12 listopada 2025 (środa) – Jezus w Samarii, pierwsze uzdrowienia

26 listopada 2025 (środa) – Chleb życia

9 grudnia 2025 (wtorek) – Święta żydowskie i tożsamość Jezusa

31 grudnia 2025 (środa) – spotkanie on-line – Życie i śmierć: Łazarz i Pascha

14 stycznia 2026 (środa) – Wieczernik i modlitwa Jezusa

27 stycznia 2026 (wtorek) – Męka i śmierć Jezusa

11 lutego 2026 (środa) – Zmartwychwstanie i i spotkania z uczniami

25 lutego 2026 (środa) – 1 List Jana: Wprowadzenie i temat miłości

11 marca 2026 (środa) – 1 List Jana: Walka z herezjami i zwycięstwo wiary

25 marca 2026 (środa) – 2 i 3 List Jana: wspólnoty w kryzysie

8 kwietnia 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Wprowadzenie i wizja nieba

22 kwietnia 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Liturgia niebiańska i pieczęcie

13 maja 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Trąby i walka duchowa

27 maja 2026 (środa) – Apokalipsa Jana: Bestie i sąd nad światem

9 czerwca 2026 (wtorek) – Apokalipsa Jana: Upadek Babilonu i zwycięstwo Chrystusa

23 czerwca 2026 (wtorek) – Apokalipsa Jana: Nowe niebo i nowa ziemia.