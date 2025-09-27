Koronka na ulicach miast

Grupa Iskra Bożego Miłosierdzia z Łodzi oraz sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Białegostoku w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki zapraszają do wspólnej modlitwy. Proponują, by o tej samej godzinie, tego samego dnia, stanąć na ulicy, na więziennym dziedzińcu, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W tym roku modlitwie towarzyszą następujące intencje:

1. Aby w Panu Bogu pokładać nadzieję, stawiając Go na pierwszym miejscu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.

2. Za Kościół Boży, aby wiernie i konsekwentnie bronił depozytu wiary i moralności.

3. Za papieża Leona XIV, kardynałów, biskupów i księży, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego.

4. Za prezydenta Karola Nawrockiego i wszystkich rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

5. O poszanowanie życia ludzkiego - od poczęcia do naturalnej śmierci.

6. O pokój na całym świecie, zwłaszcza w miejscach wojen i niepokoju, a szczególnie za Haiti ogarnięte zamętem i bezprawiem.

7. Za wszelkich więźniów, a zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia, którym brakuje nadziei w Boże miłosierdzie.

8. Za prześladowanych chrześcijanin, aby wytrwali w wierze.

9. Za żołnierzy, aby wiernie służyli ojczyźnie, stojąc na straży pokoju i bezpieczeństwa.

10. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Organizatorzy proszą, by na modlitwę przynieś swój obraz Jezusa Miłosiernego.

W Warszawie modlitwa odbędzie się m.in. w parafii św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Rzymowskiego. Koronka zostanie odmówiona na skrzyżowaniach ulic: Rzymowskiego i Gotarda, Modzelewskiego i al. Lotników oraz Rzymowskiego i al. Wilanowskiej. Kolejnymi miejscami będą pl. Szembeka na Grochowie i parafia św. Stanisława Biskupa na Woli, gdzie koronka zostanie odmówiona na rogu ulic Kasprzaka i Bema.

Pierwsza Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast odbyła się 28 września 2008 r., w dniu beatyfikacji ks. Sopoćki, spowiednika św. Faustyny. Miała miejsce w Łodzi, mieście, którego patronką jest Sekretarka Bożego Miłosierdzia. Zespół organizujący akcję przyjął nazwę Iskra Bożego Miłosierdzia. Tworzyły go osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z jezuitą o. Remigiuszem Recławem.