Chleb w roli głównej

Na zakwasie, razowy, na liściu, pszenny, ze słonecznikiem. Bochny różnego kształtu, koloru i receptury będzie można w niedzielę 5 października posmakować w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Impreza ma na celu popularyzację tradycji wsi mazowieckiej, promowanie tradycyjnych polskich wypieków i wyrobów artystów ludowych, pokazanie warszawianom i turystom obrzędów związanych z chlebem oraz zachęcenie do zabawy przy muzyce ludowej.

Oprócz znakomitych wyrobów piekarniczych i kulinarnych oraz smakołyków kół gospodyń wiejskich będzie można obejrzeć tradycyjny rytuał ośpiewania wieńca dożynkowego, usłyszeć oryginalną muzykę kapel ludowych, wziąć udział w pokazach i warsztatach, w tym upiec swój chleb i sękacz oraz nabyć rękodzieło od ludowych twórców. Na koniec, tj. od 18.30 przewidziana jest potańcówka z muzyka na żywo. Na wszystkie punkty programu wstęp jest wolny i nie wymaga rejestracji.

Wyróżnikiem tegorocznego święta będą eksponaty z Warszawskiego Muzeum Chleba znajdującego się przy Manufakturze Wypieków Pozorek.

Program szczegółowy:

12.00-18.00 – prezentacja na stoiskach wypieków mistrzów piekarstwa, specjałów kuchni regionalnych, ginącego rękodzieła twórców ludowych, rzemieślników oraz wyrobów producentów lokalnych,

12.00-18.00 – wystawa eksponatów do wypieku chleba z Warszawskiego Muzeum Chleba,

13.00-17.00 – warsztaty: wypieku chleba i wyrobu masła (ogród), lepienia byśków (hol górny), ceramiki z Bolimowa (hol dolny), pieczenia sękacza (przed instytutem),

12.05-16.45 – występy zespołów i kapel ludowych na scenie,

17.00-18.00 – Orkiestra Świętego Mikołaja,

18.30-21.00 – potańcówka dożynkowa.

Występy na scenie:

12.05 – 12.25 – Krzeszowickie Kumoszki z Krzeszowic – ośpiewanie gospodarza,

12.30 – 12.55 – Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy z Karniewa,

13.00 – 13.25 – Zespół Pieśni i Tańca Wyszków,

13.30 – 13.55 – Muzyka Rodzinna Kubioków z Bilska,

14.00 – 14.25 – Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej,

14.30 – 14.55 – Krzeszowickie Kumoszki z Krzeszowic,

15.00 – 15.25 – Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy z Karniewa,

15.30 – 15.55 – Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej,

16.00 – 16.15 – Muzyka Rodzinna Kubioków z Bilska,

16.20 – 16.45 – Zespół Pieśni i Tańca Wyszków,

17.00 – 18.00 – Orkiestra Świętego Mikołaja.