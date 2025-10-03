Chleb w roli głównej

Wypiekanie pieczywa, robienie masła, wystawa maszyn piekarniczych, rytuał ośpiewanie wieńca dożynkowego i muzyka kapel ludowych. Po raz 22. w stolicy odbędzie się Warszawskie Święto Chleba.
Na zakwasie, razowy, na liściu, pszenny, ze słonecznikiem. Bochny różnego kształtu, koloru i receptury będzie można w niedzielę 5 października posmakować w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Impreza ma na celu popularyzację tradycji wsi mazowieckiej, promowanie tradycyjnych polskich wypieków i wyrobów artystów ludowych, pokazanie warszawianom i turystom obrzędów związanych z chlebem oraz zachęcenie do zabawy przy muzyce ludowej.
Oprócz znakomitych wyrobów piekarniczych i kulinarnych oraz smakołyków kół gospodyń wiejskich będzie można obejrzeć tradycyjny rytuał ośpiewania wieńca dożynkowego, usłyszeć oryginalną muzykę kapel ludowych, wziąć udział w pokazach i warsztatach, w tym upiec swój chleb i sękacz oraz nabyć rękodzieło od ludowych twórców. Na koniec, tj. od 18.30 przewidziana jest potańcówka z muzyka na żywo. Na wszystkie punkty programu wstęp jest wolny i nie wymaga rejestracji.
Wyróżnikiem tegorocznego święta będą eksponaty z Warszawskiego Muzeum Chleba znajdującego się przy Manufakturze Wypieków Pozorek.
Program szczegółowy:
12.00-18.00 – prezentacja na stoiskach wypieków mistrzów piekarstwa, specjałów kuchni regionalnych, ginącego rękodzieła twórców ludowych, rzemieślników oraz wyrobów producentów lokalnych,
12.00-18.00 – wystawa eksponatów do wypieku chleba z Warszawskiego Muzeum Chleba,
13.00-17.00 – warsztaty: wypieku chleba i wyrobu masła (ogród), lepienia byśków (hol górny), ceramiki z Bolimowa (hol dolny), pieczenia sękacza (przed instytutem),
12.05-16.45 – występy zespołów i kapel ludowych na scenie,
17.00-18.00 – Orkiestra Świętego Mikołaja,
18.30-21.00 – potańcówka dożynkowa.
Występy na scenie:
12.05 – 12.25 – Krzeszowickie Kumoszki z Krzeszowic – ośpiewanie gospodarza,
12.30 – 12.55 – Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy z Karniewa,
13.00 – 13.25 – Zespół Pieśni i Tańca Wyszków,
13.30 – 13.55 – Muzyka Rodzinna Kubioków z Bilska,
14.00 – 14.25 – Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej,
14.30 – 14.55 – Krzeszowickie Kumoszki z Krzeszowic,
15.00 – 15.25 – Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy z Karniewa,
15.30 – 15.55 – Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej,
16.00 – 16.15 – Muzyka Rodzinna Kubioków z Bilska,
16.20 – 16.45 – Zespół Pieśni i Tańca Wyszków,
17.00 – 18.00 – Orkiestra Świętego Mikołaja.