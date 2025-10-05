Uroczystość miała miejsce w 111. Dzień Migranta i Uchodźcy.

- Obchodzimy go w tym roku pod hasłem „Migranci, misjonarze nadziei”. Zaczynacie swoją historię w tej wspólnocie. Chociaż różnią nas języki, to możemy budować komunię i mieć świadomość wspólnoty, która wynika z wiary w Jezusa Chrystusa i pomaga pokonywać różnice między ludźmi. Jesteście u siebie. Niech was Bóg prowadzi - powitał obcokrajowców ks. Mirosław Kreczmański, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Pierwsza Msza św. w kościele na Tamce wiązała się z przeprowadzką z parafii Narodzenia NMP przy al. Solidarności 80, której kościół stawał się powoli za mały dla przybyszów z zagranicy. Rozpoczęło ją wniesienie obrazu św. Pawła Apostoła Narodów, patrona Rektoratu Obcokrajowców Angielskojęzycznych. W uroczystości wziął udział o. Beniamin Kuczała, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna.

W homilii o. Wiesław Dawidowski OSA, rektor duszpasterstwa przedstawił historię kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mówił, że świątynia stała się miejscem modlitwy w 1938 roku, w przeddzień kapitulacji Warszawy wybuchła w jego podziemiach bomba, niszcząc budynek, a następnie przez kilka lat była odbudowana.

- 3 października 1969 roku kardynał Stefan Wyszyński dokonał ponownej konsekracji odbudowanego kościoła. Nadał kościołowi i parafii jeden tytuł „Pod wezwaniem Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus” - przypomniał o. Dawidowski.

Przeprowadzka na Tamkę odbyła się także w dniu pikniku parafialnego w związku z odpustem ku czci patronki parafii i misji, której relikwie i figura były wystawione w głównym ołtarzu.

Niedzielne Msze św. w języku angielskim będą odprawiane przy ul. Tamka 4a o godz. 13.30 i 19.