Niech Beczka nie pęka!

W ramach cyklu “Forum Filmów Nie-Zwyczajnych“, który prowadzi o. Marek Kotyński CSsR, filmoznawca, teolog duchowości i wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie, 11 października o godz. 18 w Dobrym Miejscu będzie można zobaczyć film dokumentalny Błażeja Hadro „Beczka. Bierzemy odpowiedzialność”.

Jest to opowieść o historii krakowskiego środowiska duszpasterskiego, które od 61 lat nie przestaje przyciągać, angażować i formować młodych ludzi, którego losy splatają się z historią Polski i które na przestrzeni lat wypuściło w świat wiele inicjatyw, żyjących już teraz własnym życiem. To właśnie im papież Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1979 roku życzył w Krakowie „Niech Beczka nie pęknie!”.

- To nie tylko historia wspólnoty, lecz przede wszystkim poruszające świadectwo brania odpowiedzialności za Kościół, również w czasach trudnych, gdy wymagało to odwagi, determinacji i świadomego wyboru. Dzięki bogactwu materiałów archiwalnych i szczerym świadectwom uczestników film pokazuje, że wiara młodych zawsze miała znaczenie społeczne i kościelne. Film ma także wymiar aktualny: inspiruje dzisiejszą młodzież do podejmowania decyzji w kwestii odkrywania własnej misji w Kościele. Ukazuje, że odpowiedzialność za wspólnotę i za Ewangelię nie jest zadaniem wyłącznie przeszłości, ale wciąż aktualnym wezwaniem dla kolejnych pokoleń - ocenia ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Członkowie duszpasterstwa "Beczka" zawsze byli bardzo zżyci. W filmie pierwsi jego członkowie wspominają: "Za Beczkę dalibyśmy się zatłuc", "Tworzyliśmy taką wspólnotę, że każdy za każdego dałby sobie rękę uciąć". Monika Łącka /Foto Gość

Film opiera się o wspomnienia członków wspólnoty i jej opiekunów - dominikanów, w tym o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego, który nie doczekał premiery, a jak się później okazało udzielony wywiad był jego ostatnim.

- Dokument pociąga swoim autentyzmem, świeżością wypowiedzi i swoją pozorną prostotą, budzącą chęć zaangażowania, modlitwy i przemiany świata - razem, w kościelnej wspólnocie. Powinni go obejrzeć zwłaszcza ludzie młodzi, nie tylko już zaangażowani w życie Kościoła, a także duszpasterze - dodaje o. Kotyński.

Film będzie wyświetlany m.in. w stołecznym kinie "Wisła". Jego dystrybutorem jest Rafael Film.

Dobre Miejsce ufundowało na sobotni pokaz trzy podwójne zaproszenia dla Czytelników "Gościa Niedzielnego".

Otrzymają je nadawcy 1., 10. i 20. e-maila z hasłem: "Beczka", które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 10 października.

