Małego Feniksa Specjalnego przyznano Księgarni św. Jacka w stulecie jej istnienia za krzewienie kultury i prezentację chrześcijańskiego światopoglądu w polskim społeczeństwie, za promowanie miłości do literatury, pełnienie roli „okna na świat” w najtrudniejszych dziejowych momentach historii Polski w XX i XXI wieku. Doceniono, że księgarnia przetrwała burzliwe czasy II wojny światowej oraz okres PRL-u. W uzasadnieniu podkreślono fakt, że przez 100 lat nieprzerwanie, pomimo zawirowań historycznych, księgarnia utrzymywała swoją misję wydawania książki katolickiej, co jest dowodem niezłomności i poświęcenia wspólnoty katolickiej na Górnym Śląsku.

- Doceniamy, że kapituła zwróciła uwagę na stulecie jednego z najstarszych wydawnictw katolickich w Polsce. Odbierając nagrodę, czułem się reprezentantem wszystkich, którzy na przestrzeni wieku w nim pracowali i o nie zabiegali. Początek to były trudne czasy międzywojenne, powstawanie państwa polskiego na ziemiach śląskich i intensywny rozwój wydawnictwa, a potem wybuchła II wojna światowa. Gestapo w grudniu 1939 roku zarekwirowało samochody dostawcze, cały nakład, magazyny. Odważni pracownicy część książek schowali pod pretekstem wywiezienia na makulaturę poza Katowice. Inni pod podłogą schowali arkusze drukarskie. Groziło za to więzienie, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. To były trudne historie - mówi Piotr Sudoł, dyrektor Instytutu Gość Media, dodając, że i czasy współczesne mają swoje trudności. - Dziś nie mamy takich zagrożeń jak wtedy, ale są inne wyzwania, wolny rynek, zamykające się księgarnie. Niezmienna pozostaje misja wydawnictwa. Wzorem św. Jacka jest nią ewangelizacja w szerokim duszpasterskim, społecznym i kulturowym sensie - przypomina P. Sudoł.

Stoisko "Gościa Niedzielnego" z ofertą Księgarni św. Jacka można odwiedzić w niedzielę 12 października na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Księgarnia św. Jacka stała się częścią Instytutu Gość Media w lipcu 2024 roku. Oferuje książki i dewocjonalia. Asortyment książkowy stanowią m.in.: pozycje naukowe, księgi liturgiczne, teksty obrzędów, modlitewniki, publikacje powstałe w ramach biblioteki „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”, książeczki dla dzieci, serie wydawnicze, w tym bardzo poczytną „Biblię Impulsy”, pozycje o tematyce religijnej, duchowej, teologicznej oraz literaturę piękną i popularnonaukową. Księgarnia oferuje książki m.in. ks. prof. Jerzego Szymika, Elżbiety Ciesielskiej, o. Zdzisława Kijasa OFMConv, Marcina Jakimowicza, Magdaleny Dobrzyniak, Agnieszki Huf, Piotra Sachy czy ks. prof. dr hab. Henryka Olszara.

Małego Feniksa 2025 Specjalnego otrzymali także: ks. Henryk Zieliński, Eryk Mistewicz, Bogdan Rymanowski i Jolanta Hajdasz.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Mały Feniks Specjalny 2023 przyznano redakcji „Gościa Niedzielnego” w 100-lecie istnienia tygodnika. Doceniono, że na naszych łamach od kilku pokoleń dominuje tematyka religijna, etyczna, społeczna, polityczna, ekonomiczna i historyczna. Nagroda stanowiła dowód uznania profilu intelektualnego i tematycznej przemiany pisma na przestrzeni dekad - od tygodnika Administracji Apostolskiej Śląska, poprzez periodyk dla bardziej wymagających wykształconych czytelników, aż po nowoczesny tygodnik opinii, stanowiący centrum myśli konserwatywno-katolickiej.

Przyznawany przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Mały Feniks stanowi wyraz uznania dla osób i instytucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach.